به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی فرهمند راد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:امسال از محل فروش گردو از باغ‌های نیشابور بیش از ۱۳۶ میلیارد ریال درآمد حاصل از آن عاید باغداران نیشابور می‌شود.

وی افزود: میانگین تولید گردو در هر هکتار باغ بارور هزار و ۵۰۰ کیلوگرم است و امسال مقدار ۳۹۰ تن محصول گردو از باغ‌های این شهرستان برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور ابراز کرد: سطح زیر کشت گردو در نیشابور ۳۵۰ هکتار است که در مقایسه با سال های قبل به دلیل بروز سرمای دیر رس بهاره و سرمازدگی در برخی از مناطق گردوکاری کاهش یافته است.

فرهمند راد با بیان اینکه ارقام گردوی شهرستان بیشتر ارقام محلی است، زمان برداشت محصول را از اواسط شهریور ماه تا اوایل آبان ماه اعلام کرد.

وی افزود: کرم خراط درختان گردو از آفات مهم باغات می باشد که رعایت اصول زراعی داخل باغ شامل تغذیه و آبیاری و هرس و معدوم کردن شاخه های آلوده و عدم انتقال چوب های آلوده از مهمترین اقدامات در راستای جلوگیری از پیشرفت و گسترش آین آفت است.

وی خاطرنشان کرد: سال قبل ۷۰۲ تن تولید گردو در شهرستانبرداشت شد که با میانگین برداشت ۲۷۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده است.