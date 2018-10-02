«فلسفه و دانش هواشناسی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فلسفه و دانش هواشناسی» اثر اریک وینسبرگ منتشر شد.
اریک وینسبرگ در کتاب «فلسفه و دانش هواشناسی» به وضوح نشان میدهد که فلسفه علم چگونه میتواند به ادراک ما از علم هواشناسی کمک و همچنین چگونه میتواند مجادلات سیاست آب و هوایی را شکل دهد و نقطه شروعی برای تحقیقات را ارائه کند.
هنوز هم بحث عمومی شدیدی در جامعه ما در مورد وضعیت دانش هواشناسی وجود دارد. بیشتر شک گرایی موجود در این مجادله از فقدان ادراکی از چگونگی کارکرد دانش رنج میبرد، مخصوصاً فعالیتهای مدلسازی علمی چند رشتهای پیچیدهای همانند آنهایی که در مرکزیت دانش هواشناسی قرار دارند. کتاب او با پوشش دادن حیطهای وسیع از عناوین شامل ماهیت دادههای علمی، مدلسازی و شبیهسازی، راهنمایی دقیق برای کسانی ارائه میکند که میخواهند نگاهی به ورای گزارههای ایدئولوژیک بیندازند و ادراک ما را از چگونگی ارتباط علم هواشناسی با مفاهیمی مهم همچون آشوب، غیرقابلپیشبینی بودن و گستره دانشمان غنی سازند.
این کتاب توسط انتشارات کمبریج، در ۲۸۲ صفحه، در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است.
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