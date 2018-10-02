چهل سالگی انقلاب را باشکوه برگزار خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز سه شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد اظهار کرد: باید تلاش شود تمامی اقشار تاثیرگذار جامعه به میدان بیایند و از ظرفیت هنرمندان برای تولیدات دستاوردهای انقلاب کمک بگیریم.

وی افزود: اقشار تاثیرگذار جامعه، اصناف، فرهنگیان، هنرمندان و ورزشکاران باید به صحنه بیایند و در تولید آثار کمک کنند.

استاندار قزوین بیان کرد: همه مدیران باید تلاش کنند برنامه ها و اقدامات انجام شده در دوران انقلاب به همه اقشار مردم ارتباط داده شود و چتر گسترده تری بر روی اقشار داشته باشیم، نطامی که بعد از چهل سال با همه سختی ها در طول چهل توانسته به روند روبه پیشرفت خود را ادامه دهد باید قدردان آن باشیم.

وی بیان کرد: با تشکیل یک جلسه اجرایی باید هر یک از دستگاه ها مسئولیت ها مشخص شود و تقسیم کارها و نتایج مشخص شود.

استاندار گفت: جشن چهل سالگی انقلاب باید شکوه هرچه تمام تر برگزار شود تا دشمن نا امید شود و در این میان بیان دستاوردهای انقلاب به نسل جوان ضروری است تا این گروه نیز در جریان اقدامات انجام شده قرار گیرند.

زاهدی یادآورشد: با برگزاری با شکوه جشن انقلاب به دنیا نشان خواهیم داد ملت در برابر توطئه ها ایستاده است و با صلابت همه نقشه ها را خنثی خواهد کرد.