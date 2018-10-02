گرشاسبی: سیاست برانکو مقابل السد مدیریت بازی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی درباره شرایط پرسپولیس و بازی با السد قطر گفت: در تمام جلسات بحثمان با بازیکنان این بوده که بازی خوب و تماشاگرپسند انجام بدهند. اگر این اتفاق رخ بدهد، نتیجه هم همراهش خواهد بود. بازیکنان هم قسم شدند این اتفاق رخ بدهد.

وی یادآور شد: یکسال است که از محرومیت رنج می بریم ولی کادر فنی و بازیکنان عهد و پیمان بستند با همین دارایی خودشان را نشان بدهند. خوشحالیم با کمبود نیرو تا این مرحله خودمان را بالا کشیده ایم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره غایبان بازی امروز با السد هم گفت: پرسپولیس همیشه بازیکن ساز بوده و چهره های جدید را تقدیم فوتبال ایران کرده است. امروز هم با بازی خوب جوانان این روند رو به جلو رقم می خورد.

گرشاسبی با بیان اینکه پرسپولیس در بازی برگشت کامل تر خواهد بود، گفت: کادر فنی برنامه ریزی کرده اند تا بازی رفت مدیریت شود. برانکو هم همین سیاست را اتخاذ کرده است.