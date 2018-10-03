پنج میلیارد ریال در حوزه پژوهش کردستان هزینه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، باباعلی مردوخی با بیان اینکه این میزان از محل یک درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی است، اظهار داشت: پنج میلیارد ریال اعتبار مصوب در حوزه پژوهش دستگاه های اجرایی به صورت کلی در اختیار کارگروه پژوهش استان قرار می گیرد تا مصوبه های پژوهشی آن به اجرا گذشته شود.

وی افزود: سال گذشته نیز اعتبارات پژوهشی استان به تدوین سند آمایش آموزشی عالی کردستان تخصیص یافت که هم اکنون با همکاری اساتید دانشگاه کردستان در حال تدوین و برنامه ریزی است و انتظار می رود در سال جاری به تصویب برسد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کردستان ادامه داد: از سال گذشته سعی شده پژوهش ها را به سمت کاربردی شدن سوق دهیم که در این راستای کارگروه پژوهش استان با عضویت نهادها و دستگاه های علمی تشکیل و تاکنون نیز سه جلسه آن برگزار شده است.

مردوخی یادآور شد: در این جلسه ها سعی بر آن شده تا پیشنهادهای دستگاه ها برای اجرای طرح های پژوهشی جمعی بندی و با تصویب اعضا کاربردی ترین طرح با همکاری پژوهشگران استان اجرا شود.

وی با اشاره به اهتمام دولت در راستای تمرکز زدایی خدمات دولت از تهران بیان کرد: در یکسال گذشته ۱۵۹ خدمت از وزارتخانه ها به ادارات کل استان تفویض شد تا شاهد ارائه آسانتر این خدمات باشیم.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کردستان گفت: تمرکز زدایی در راستای اصلاح نظام اداری انجام می شود که از جمله این تفویض ها می توان به صدور مجوز سرمایه گذاری نیروگاه های خورشیدی، مطالعه بستر رودخانه های روستایی، صدور بازارچه های موقت و دائمی صنایع دستی و صدور احکام بخشداران در استان اشاره کرد.

مردوخی اظهارداشت: برای انجام این ۱۵۹ خدمت وزارتخانه ها دیگر نیازی به مراجعه متقاضیان یا ارسال درخواست های آنان برای دریافت مجوزها به مرکز وجود ندارد بلکه به صورت خدمت محلی در استان به آنان ارائه می شود.

وی استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی را از فراینده های اصلاح نظام اداری اعلام کرد و افزود: راه اندازی این میز بر اساس بخشنامه رئیس جمهور، برای پاسخگویی به مطالبات و درخواست‌های مردم، اول بهمن سال گذشته در استانداری آغاز شد و اکنون در تمام دستگاه ها راه اندازی شده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کردستان ادامه داد: ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم، تسریع خدمات به مردم و تکریم ارباب و رجوع از اهداف برپایی میز خدمت است و بر اساس این اهداف تمام امور ارباب ‌و ‌رجوع از کانال این میز محقق می شود.

مردوخی در خصوص عملکرد و نقش این میز در ادارات و دستگاه های اجرایی نیز یادآور شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال بررسی این مهم بوده اما تنها در میز خدمت استانداری درخواست های ۸۶۱ مراجعه کننده مکتوب شده و ۷۰۰ نفر نیز به صورت شفاهی راهنمایی شده اند.

وی در ادامه بیان کرد: اشتغال، دریافت تسهیلات و کمک های معیشتی نیز بیشتر موضوعات مورد درخواست اربابان رجوع استانداری است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کردستان همچنین عدالت استخدامی و نظام پرداخت را از دیگر برنامه های دولت در اصلاح فرایندهای نظام اداری دانست و گفت: پیش از اجرای این طرح تعداد کارکنان قراردادی استانداری ۲۵۰ نفر بود که این تعداد هم اکنون به ۱۰۰ نفر کاهش یافته است.

مردوخی اظهارداشت: بسیاری از این نیروها با استفاده از مواد قانونی از جمله تبصره ۵۵۵، ایثارگران و آزمون های استخدامی تبدیل وضعیت شده اند و به استخدام دولت در آمده اند.

وی با بیان اینکه تبدیل وضعیت استخدامی تعدادی دیگر از افراد نیز در حال پیگیری است، افزود: با اتمام مراحل این افراد تعداد کارکنان قراردادی به ۱۰ درصد نیروهای رسمی و پیمانی می رسد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کردستان از اصلاح چارت سازمانی استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های استان در یکسال گذشته نیز خبرداد و بیان کرد: هم اکنون تعداد نیروهای چارت به ۷۰۰ نفر رسیده و در برخی اصلاحات نیز بعضی فرمانداری ها حداقل دو معاونت تعریف شده است.