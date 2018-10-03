توزیع ۵ هزار بسته حمایتی و تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند دزفول

عبدالمحمد جرجانی پیش از ظهر امروز در حاشیه آیین رونمایی از این بسته های حمایتی و تحصیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پنج هزار بسته حمایتی و تحصیلی که از نوشت افزارهای ایرانی_اسلامی هستند به ارزش ۲.۵ میلیارد ریال برای قشر دانش آموزان آسیب پذیر خریداری شده است.

وی افزود: علاوه بر این پنج هزار بسته نوشت افزار، لوازم‌های دیگری همچون کیف، کفش، مانتو و شلوار، هزینه ایاب ذهاب و هزینه های درمانی و جانبی به ارزش ۱.۵ میلیارد ریال نیز درنظرگرفته شده است.

مدیر آموزش و پرورش دزفول با بیان اینکه تمامی هزینه های این طرح از سوی فرهنگیان در راستای طرح برکت، مساعدت خیران شهرستان و از طریق نذورات حسینی جمع آوری شده است، افزود: این یک حرکت، عظیم و ارزشمند بود که خوشبختانه با همیاری فرهنگیان و خیران شهرستان درذراستای کمک به دانش آموزان نیازمند مناطق محروم به ثمر نشست.

جرجانی با اشاره به توزیع ۵۰ درصد از این بسته ها طی چند روز گذشته گفت: ۵۰ درصد دیگر نیز طی چند روز آینده بین دانش آموزان نیازمند در تمام مناطق شهرستان به خصوص مناطق صعب العبور و محروم توزیع خواهد شد.

وی اضافه کرد: دانش آموزان نیازمندی که از این طرح بهره مند خواهند شد از مدتها پیش طی برنامه ریزی هایی با کمک مدیران مدارس مختلف در سطح شهرستان شناسایی شده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، این بسته های حمایتی طی آئینی با حضور مسئولان محلی رونمایی شد.

حدود ۷۶ هزار دانش آموز در دزفول در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ مشغول تحصیل هستند.