رقابت حافظان کل و قاریان در پنجمین روز مسابقات/اعلام اسامی داوران

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین روز از چهل ویکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در استان مرکزی با اجرای حافظان کل قرآن کریم آغاز شد.

در برنامه روز پنجم ابتدا هشت حافظ کل از ابتدای صبح تا اذان ظهر جوابگوی سوال داوران خواهند بود؛ محمدعلی شریعتی از قم، رضا گلشاهی از خراسان رضوی، محمود نوروزی، مجتبی علیرضالو و محمدجواد دلفانی از تهران، سعید علی اکبری از قزوین، ابوذر کرمی از مرکزی، علیرضا سامری از خوزستان هشت نفر از ۱۶ حافظ کل راه یافته به مرحله نهایی چهل ویکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم هستند.

از ساعت ۱۵ نخستین بخش از رقابت نفرات راه‌یافته به مرحله نهایی چهل ویکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته قرائت تحقیق آغاز خواهد شد؛ مهدی شجاع، مختار دهقان، هادی اسفیدانی، حسین پورکویر و امید حسینی‌نژاد از خراسان رضوی، کاظم آذرپیرا و سیدجاسم موسوی از خوزستان، امین عبدی از کرمانشاه، مجتبی محمدبیگی، علی خشنود، محسن قاسمی، مهدی غلام‌نژاد، حبیب صداقت و هادی موحدامین از تهران، مجید فقیه از اصفهان، سیدحمیدرضا مقدسی از قم قاریان راه یافته به مرحله نهایی چهل ویکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم هستند.

*اسامی داوران رشته حفظ کل مسابقات سراسری قرآن/ چگونگی امتیازدهی به متسابقین



همچنین داوران رشته حفظ کل چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم به تجوید، لحن، لحن الاعداء، صوت، وقف و ابتدا، صحت حفظ و... متسابقین امتیاز می‌دهند.

در رشته حفظ کل ۱۶ نفر به رقابت می‌پردازند و داوران به تجوید، لحن، لحن الاعداء، صوت، وقف و ابتدا، صحت حفظ و... متسابقین امتیاز می‌دهند.



اسامی داوران رشته حفظ کل قرآن:

سرپرست هیئت داوران: محمد بنیادی

داوران تجوید: دکتر محمدرضا ستوده‌نیا، عباس امام جمعه و حیدر کسمایی

داوران لحن: غلامرضا شاه میوه اصفهانی و صالح اطهری‌فرد

داوران لحن الأداء: احمد ابوالقاسمی و محمود لطفی‌نیا

داوران صوت: محمد عباسی، امین پویا و دکتر نصرت‌الله حسینی

داوران وقف و ابتدا: سید جواد سادات فاطمی، حسن حکیم باشی و دکتر سعید رحمانی

داوران صحت حفظ: امیر آقایی، حجت‌الاسلام محمدصادق نصراللهی و مهدی عباسی

هادی حفاظ: امیر آقایی

ناظر مسابقات:دکتر محمدحسین سعیدیان



متسابقین این رشته در دو نوبت صبح امروز و صبح فردا (یکشنبه) از ساعت ۸ تا اذان ظهرمسابقه به رقابت می‌پردازند.

گفتنی است، چهل و یکمین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم از ۱۰ مهرماه در اراک آغاز شده است و تا ۲۳ مهرماه ادامه دارد.