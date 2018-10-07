۳ نشریه دانشگاه آزاد از وزارت علوم رتبه علمی پژوهشی گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر گفت: سه عنوان دیگر از نشریات دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه کمیسیون تایید اعتبار علمی نشریات کشور موفق به دریافت رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم شدند.

وی با بیان اینکه نشریه Journal of Electrical Engineering Majlesi واحد شهر مجلسی یکی از نشریاتی است که موفق به دریافت رتبه پژوهشی وزارت علوم شده است، گفت: این نشریه به سردبیری دکتر فرید رزازی و مدیرمسئولی محسن عشوریان در ۳ اسفندماه سال ۸۵ از کمیسیون بررسی و تائید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده و تاکنون ۴۲ شماره از این مجله منتشر و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این مجله در پایگاه بین المللی Scopus نیز نمایه شده است. علاقمندان می توانند به منظور ارسال یا دسترسی به مقاله به آدرس سامانه مجله به نشانی www.mjee.org مراجعه کنند.

رنجبر اظهار داشت: نشریه Journal of SystemManagement واحد شیراز به سردبیری سیدمحمد سیدحسینی و مدیرمسئولی سیدجواد ایرانبان در یکم بهمن سال ۸۳ از کمیسیون بررسی و تائید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده و تاکنون ۱۵ شماره از این مجله منتشر و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: این نشریه نیز از سوی وزارت علوم موفق به دریافت رتبه علمی پژوهشی شد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خاطر نشان کرد: نشریه Advances in Mathematical Finance and Application واحد اراک به سردبیری محمد ایزدی خواه و مدیرمسئولی مجید زنجیردار سومین نشریه ای است که توانسته رتبه پژوهشی وزارت علوم را دریافت کند.

رنجبر گفت: این نشریه در ۲۶ اسفندماه سال ۹۴ از کمیسیون بررسی و تائید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده و تاکنون ۸ شماره از این مجله منتشر و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی دارای ۳۸۷ مجله علمی است که از این تعداد ۱۱۲ مجله موفق به دریافت رتبه علمی پژوهشی و علمی ترویجی از وزارت خانه های علوم و بهداشت شده اند، گفت: همچنین ۱۵ مجله علمی در پایگاه بین المللی Scopus، یک مجله در پایگاه بین المللی ISI JCR ، ۱۳ مجله ISI WOS ESCI ، ۲ مجله ISI listed‌ و یک مجله در پایگاه PubMed نمایه هستند.