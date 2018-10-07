به گزارش خبرنگار مهر، شب ابوالقاسم لاهوتی با همکاری مجله بخارا، انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و خانه اندیشمندان علوم انسانی با سخنرانی چهره هایی مانند علی‌اشرف مجتهد شبستری، علی دهباشی، هدیه شریفی، مسعود عرفانیان و شاه منصور شاه میرزا، خواندن متنی از زنده‌یاد محمد سپانلو و نمایش فیلمی مستند در ساعت پنج بعدازظهر دوشنبه شانزدهم مهرماه در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی (واقع در خیابان استاد نجات‌اللهی، خیابان ورشو) برپا می‌شود.

ابوالقاسم لاهوتی یکی از شاعران برجسته زبان فارسی به شمار می‌آید. وی متولد ۱۳ آذرماه سال ۱۲۶۴ خورشیدی (برابر با ۴ دسامبر ۱۸۸۷ میلادی) در کرمانشاه است؛ پسرِ پدری که گیوه‌های بی‌شماری را برای پیمودن راه‌های نارفته بخیه زد؛ مسیرهایی که پسر پیمود. لاهوتی شاعر و روزنامه‌نگار و نظامی فعال سیاسی بود و سرودن شعر را از دوران نوجوانی و جوانی، در ایران شروع کرد. وی با سرکوب جنبش لاهوتی‌خان (۱۹۲۱م.) و پناه بردن به شوروی در جست‌وجوی عدالت‌خواهی، شاعری‌اش وجوه گوناگون یافت. شعرهایش رنگ به رنگ شد، اما شعله فروزان ادیبانگی‌اش هیچ‌گاه خاموش نشد؛ حتی زمانی که در آسایشگاهی در مسکو با زندگی خاکی‌اش وداع می‌کرد و تنها نام وطنش ایران را زمزمه می‌کرد (۱۳۳۶ خورشیدی برابر با ۱۶ مارس ۱۹۵۷ میلادی).