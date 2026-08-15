۱۴ همت از مطالبات گندمکاران کرمانشاه پرداخت شد

حسن رستم‌زاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تاکنون ۱۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران استان کرمانشاه پرداخت و به حساب آنان واریز شده است.

وی افزود: میزان پرداختی به گندمکاران استان در کمترین میزان، ۳۶ درصد و در برخی موارد بیش از ۹۰ درصد مطالبات آنان بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه مجموع مطالبات گندمکاران استان حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان است، گفت: پیگیری‌ها برای تسریع در پرداخت مطالبات ادامه دارد و تلاش می‌کنیم میزان پرداختی‌ها تا هفته آینده به ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد.

رستم‌زاد در ادامه از خرید تضمینی ۶۷۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان خبر داد و تصریح کرد: روند خرید تضمینی همچنان ادامه دارد و میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: کرمانشاه از استان‌های برتر کشور در تولید گندم به شمار می‌رود و همواره در جمع پنج استان برتر کشور قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی با تأکید استاندار و به‌صورت جدی در حال پیگیری است تا با تسریع در پرداخت‌ها، بخشی از دغدغه‌های کشاورزان برطرف شود.