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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۱

زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان

زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی از زخمی شدن سه نظامی این رژیم در جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از مجروح شدن سه نظامی ارتش این رژیم در پی حمله حزب الله در جنوب لبنان خبر داد.

دفتر نتانیاهو مدعی شد که حزب الله صبح امروز آتش بس در لبنان را با حمله به نظامیان اسرائیلی در منطقه موسوم به منطقه امنیتی نقض کرده است.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد که ارتش این رژیم مقر صدور حمله علیه نظامیان اسرائیلی را در پاسخ به حمله حزب الله هدف قرار داد.

دفتر نتانیاهو ادعا کرد که بعدا مطلع شده است که حزب الله عامدانه غیرنظامیان را در مجتمع نظامی هدف حمله قرار گرفته قرار داده است.

کد مطلب 6917499

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