گرفتاری های ارزی در پی بی توجهی به مسائل فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار پیش از ظهر روز ۱۵ مهرماه در سالن اجتماعات موزه ملی ایران برگزار شد.

در این برنامه علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: بخش هایی که در برنامه ریزی آنها غفلت شده حوزه آب و محیط زیست و شهرسازی است. همان بخش هایی که وزیر راه در دوره آقای آخوندی توجه خوبی به آن ها دارد و می توان درباره بخش هایی که زورمان به آن نمی رسد از آقای آخوندی کمک گرفته تا مشکلات را در این زمینه حل کنیم.

وی افزود: منظور از توسعه، گسترش امکانات رشد و زندگی انسان هاست به شرطی که این موارد را برای نسل خود و نسل آینده هم در نظر بگیریم. پس نباید به آنها آسیبی تحمیل کنیم. باید به گونه صیانت شوند که نسل های بعد هم از آن بهره بگیرند.

مونسان با بیان اینکه توسعه پایدار باید در حوزه فرهنگ پایداری داشته باشد بیان کرد: در حوزه پایداری فرهنگ، حفظ هویت و میراث فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد. در حوزه پایداری طبیعت توجه به محیط زیست موضوع مهمی است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: در پایداری اجتماعی نیز توجه به انسجام اجتماعی و رفاه و نظمی که بین افراد جامعه باید باشد مهم است. در حوزه پایداری اقتصادی نیز موضوع رفاه اجتماعی از ابعد مهمی برخوردار است.

وی اظهار داشت: در چند دهه گذشته برنامه های توسعه به ظرفیت میراث فرهنگی با دید منفی و سنتی و عقب مانده نگاه می شد و حتی آن را به عنوان چیزی که باید کنار گذاشته می شد، نگاه می کردند. اما اکنون در کشورهای در حال توسعه رویکرد آن عوض شده است. شاید کشور ما هنوز در مرحله اول باقی مانده است وفرهنگ را مانع می دانیم. نظام برنامه ریزی کشور نیز کمتر به این بخش توجه کرده است. در این باره حرف زیاد زده شده اما اثرگذار نبوده است. الان هم عمده نظام برنامه ریزی کشور و تصمیم گیری ها با بخش های اقتصادی انجام می شود که اینها ربطی به فرهنگ ندارد. ما فکر می کنیم مشکلات ایجاد شده صرفاً اقتصادی هستند اما مقولات اجتماعی است که ما را به اینجا رسانده، یکی از آنها همین موضوع ارز است که به مسائل فرهنگی و اجتماعی باز می گردد. اگر به بخش فرهنگ توجه می شد ما امروز به گرفتاری های امروز در مورد ارز بر نمی خوردیم.

مونسان تأکید کرد: اهمیت میراث فرهنگی به مثابه یک حوزه فرهنگی بر هیچ کس پوشیده نیست. مهمترین اهتمام و رسالت ما صیانت و حفاظت از این ظرفیت، ذخیره و اتصال آن به نسل های بعدی است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: بودجه سازمان میراث فرهنگی ۷۰۰ میلیارد تومان است اما ثبت آثار تاریخی و نگهداری از آنها حداقل ۱۶ هزار میلیارد نیاز دارد. این بودجه تنها برای بخش میراث فرهنگی مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: صنایع دستی با میراث فرهنگی گره خورده و فرهنگ محور است. هنرهای سنتی یک طرف و ادوات و ابزاری که استادکاران به کار می گرفته اند یک طرف. اینها جزء لاینفک میراث فرهنگی ما در حوزه ملموس و غیر ملموس هستند. پس صنایع دستی هم در محور میراث فرهنگی رشد کرده پس هر کاری در حوزه تبلیغ و فروش صنایع دستی انجام دهیم تأثیر آن در حوزه میراث فرهنگی است.

مونسان تأکید کرد: ما پس از این برنامه رونمایی از سر سرباز هخامنشی را داریم. سربازی که اطلاعات اولیه در مورد آن را یکی از وطن دوستان در خارج از کشور به ما داد. روند پیگیری آثار به سرقت رفته از ایران همچنان ادامه دارد و همکاران ما در معاونت سازمان میراث فرهنگی اشیای دیگری را از این طریق در دست شناسایی دارند و امیدواریم بتوانیم آنها را به کشور بازگردانیم.

در پایان این برنامه رئیس سازمان میراث فرهنگی و وزیر راه از نمایشگاه استارت آپ های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حاشیه این برنامه بازدید کردند.