کمبود کتاب درسی نداریم/هدایت تحصیلی در پایه دهم چالش ماست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا امینی مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری صبح امروز سرپرست سازمان پژوهش و مدیران کل این سازمان، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره توزیع پرانتقاد کتابهای درسی خصوصاً در پایه های دهم و دوازدهم گفت: توزیع کتابهای درسی به دو شیوه صورت می گیرد. شیوه اول مخصوص ۶ پایه اول ابتدایی است و شیوه دوم در دو مقطع متوسطه اول و دوم صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در شیوه اول ثبت نام کتاب ها توسط مدارس صورت می گیرد و در شیوه دوم ثبت نام ها از طریق سامانه فروش این اداره کل صورت می گیرد. ما پس از اینکه در فروردین و اوایل اردیبهشت ماه سامانه ثبت نام کتابهای درسی را فعال کردیم، سفارش کتابها آغاز شد و در واقع در این سیستم دانش آموزان قبل از رفتن به پایه بالاتر و امتحانات خود، قادر به ثبت سفارش کتاب در پایه بالاتر هستند. از دوازدهم شهریورماه توزیع کتابها از طریق منطقه و استان به مدارس انجام شد. ما در پایه دوم تا ششم و در پایه های ۱۱ و ۱۲ مشکلی در توزیع کتابهای درسی نداشتیم. اما در پایه های اول و دهم با مشکلاتی روبرو بودیم که یکی از دلایل به ثبت نام دانش اموزان در این دو پایه باز می گردد.

وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که هرچه به سمت مناطق مرزی و روستاها نزدیک می شویم، توزیع کتابها مناسب تر صورت می گیرد تا وقتی که به مراکز استان ها نزدیک می شویم؛ چرا که ثبت نام دانش آموزان در مناطق روستایی و مرزی منظم تر انجام می شود. در هر منطقه هم نماینده داریم و مشکلی برای توزیع وجود ندارد. در مقطع ابتدایی، سامانه تا ۱۵ مهرماه باز است و ثبت نام صورت می گیرد.

امینی ادامه داد: آنچه ما را در پایه دهم رنج می دهد، تغییر رشته و هدایت تحصیلی است. بسیاری از دانش آموزان کتابهای درسی یک رشته را در سامانه ثبت می کنند اما در ادامه تغییر رشته می دهند که شامل ۲۰ درصد از دانش آموزان می شود. مکانیزم هایی را طراحی کرده ایم و این امکان را گذاشته ایم که مدارس بتوانند اصلاح سفارش انجام دهند. اما مدیریت کردن این تغییر رشته ها که به دنبالش تغییر سفارش در کتابهای درسی است، بسیار دشوار است. البته ما بخشی از این مشکل را نیز با تجدید چاپ کتاب ها رفع می کنیم.

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی افزود: نکته دیگر بحث کتابفروشی های مجاز است که توزیع کتابهای درسی پایه هفتم تا دوازدهم را در شاخه نظری انجام می دهند. هرچند تاکنون طبق پایش ما مشکلی اعلام نشده است، اما سالهای گذشته یکی از مشکلات جابجایی و مهاجرت دانش آموزان در استان ها بود که پیش بینی های ما برای توزیع کتابها در مناطق را به هم می ریخت. مشکل در اینجاست که کتابفروشی ها توازن را بهم می زنند. ما دنبال چاره ای هستیم تا این مشکل را برطرف کنیم. بالای ۲۵ درصد نسبت به کتاب هایی که توزیع می کنیم، تولید کتاب را داریم ولی همچنان تماس هایی گرفته می شود که در نقاطی کتاب کم است. کتاب ها به اندازه در مناطق توزیع می شود ولی برخی کتاب فروشی ها تخلفاتی انجام می دهند و توزیع را از جایی به جای دیگر انجام می دهند.

وی در پایان گفت: یکی از مشکلات ما در تابستان گذشته قطعی برق و اعتصاب کامیون دار ها بود که روی چاپ و توزیع کتابها تاثیر داشت.