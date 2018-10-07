نماینده ولی فقیه در سپاه از متولیان رزمایش خدماتی بسیج تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه با صدور پیامی از زحمات یک ماهه فرماندهان و مسئولان برگزار کننده رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیج تشکر و قدردانی کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«به حمد الهی و به مدد مساعی و تلاش جهادگونه شما انصار بی بدیل رهبری و فرماندهان محترم سپاه اسلام، رزمایش غرورآفرین و عاشورایی محمد رسول الله صلی الله علیه و اله ۲ تحت عنوان گروه‌های جهادی و گردان‌های بیت المقدس به عنوان همایش و تجسمی شکوهمند از تجدید بیعت ملت حماسه آفرین ایران اسلامی با مقتدا و رهبر خود به منصه ظهور نشست و خط بطلانی محکم بر اوهام شوم بدخواهان این نظام مقدس اسلامی کشیده شده و برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار فرزندان این مرز و بوم ثبت گردید.

در این مجال بر خود فرض می‌دانم مراتب قدردانی خود را اعلام نموده و از زحمات یک ماهه شما فرماندهان و مسئولان عزیز در برگزاری این گردهمایی خطیر و پر اهمیت در سراسر کشور به ویژه یکصد هزار نفری مورخ ۱۲/۷/۹۷ در ورزشگاه آزادی کمال تشکر را به عمل آورم.

از خداوند متعال مسئلت می نمایم تا همواره تحت توجهات حضرت ولیعصر(اروحنا فداه) و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) موفق و منصور باشید».