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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۴

با صدور پیامی؛

نماینده ولی فقیه در سپاه از متولیان رزمایش خدماتی بسیج تقدیر کرد

نماینده ولی فقیه در سپاه از متولیان رزمایش خدماتی بسیج تقدیر کرد

نماینده ولی فقیه در سپاه با صدور پیامی، از فرماندهان و مسئولان برگزارکننده رزمایش سراسری خدمات‌رسانی بسیج تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه با صدور پیامی از زحمات یک ماهه فرماندهان و مسئولان برگزار کننده رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیج تشکر و قدردانی کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«به حمد الهی و به مدد مساعی و تلاش جهادگونه شما انصار بی بدیل رهبری و فرماندهان محترم سپاه اسلام، رزمایش غرورآفرین و عاشورایی محمد رسول الله صلی الله علیه و اله ۲ تحت عنوان گروه‌های جهادی و گردان‌های بیت المقدس به عنوان همایش و تجسمی شکوهمند از تجدید بیعت ملت حماسه آفرین ایران اسلامی با مقتدا و رهبر خود به منصه ظهور نشست و خط بطلانی محکم بر اوهام شوم بدخواهان این نظام مقدس اسلامی کشیده شده و برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار فرزندان این مرز و بوم ثبت گردید.

در این مجال بر خود فرض می‌دانم مراتب قدردانی خود را اعلام نموده و از زحمات یک ماهه شما فرماندهان و مسئولان عزیز در برگزاری این گردهمایی خطیر و پر اهمیت در سراسر کشور به ویژه یکصد هزار نفری مورخ ۱۲/۷/۹۷ در ورزشگاه آزادی کمال تشکر را به عمل آورم.

از خداوند متعال مسئلت می نمایم تا همواره تحت توجهات حضرت ولیعصر(اروحنا فداه) و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) موفق و منصور باشید».

کد مطلب 4423252
هادی رضایی

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