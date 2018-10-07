امنیت پیاده روی اربعین تأمین می شود/امسال شهرداری تهران حضورندارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز در جلسه ستاد اربعین که در مرز چذابه برگزار شد اظهار کرد: این جلسه ستاد اربعین با هدف بررسی وضعیت زیرساخت های لازم و فعالیت های در حال انجام در چذابه تشکیل داده شد.

وی با بیان اینکه روند خدمات رسانی به زائران باید هر ساله به نحو احسن گسترش یابد و مراسم اربعین هر سال بهتر از سال قبل برگزار شود، بیان کرد: مشکلات و ایرادهای سال قبل باید امسال برطرف و ایرادات احتمالی امسال نیز در سال های آینده اصلاح شود.

شریعتی گفت: شرایط در پایانه مرزی چذابه نسبت به شلمچه کمی ضعیف تر است چرا که در مرز شلمچه به یک پایداری و تثبیت رسیده ایم ولی در چذابه به دلیل اصلاحات در مواکب و کارهای این چنینی هنوز به ثبات نرسیدیم.

استاندار خوزستان با بیان اینکه شاید تا دو سال آینده چذابه نیز به یک ثبات نسبی برسد، افزود: امسال هم با توجه به تعهداتی که در پایانه چذابه و مسیر مواکب داریم، جاده ها را باید اصلاح و وضعیت راهی را بهبود ببخشیم.

وی تصریح کرد: شهرداری تهران هر سال برای خدمات رسانی پیاده روی اربعین حضور داشته ولی امسال هنوز شاهد حضور آنها نیستیم؛ بنابراین باید تمهیدات ویژه در این خصوص اندیشیده شود. با توجه به عدم حضور شهرداری تهران، باید سایر دستگاه ها همکاری بیشتری از خود داشته باشند تا کاستی ها جبران شود.

شریعتی تأکید کرد: مردم خوزستان خدمات رسانی به زائران حسینی را افتخار می دانند و با جان و دل در کنار مسئولان در این مسیر گام برمی دارند.

وی ادامه داد: تأکید می کنم که اداره کل راه و شهرسازی نماینده خود را در مسیر مستقر و از امروز تا اربعین نظارت بر مسیر را در اولویت قرار بدهد و هر روز پیشرفت کار را بررسی کند؛ شرکت آب و فاضلاب استان نیز آبرسانی به تعدادی از مواکب باقیمانده در مرز چذابه را انجام و در عین حال کار برق رسانی هم هرچه سریعتر تکمیل شود.

شریعتی بیان کرد: ضمن تشکر از اقدامات انجام شده از سوی شرکت فولاد خوزستان، ولی متأسفانه شرکت مناطق نفتخیز جنوب و فولاد اکسین به وظایف خود به خوبی عمل نکردند که معاون امور عمرانی باید تذکرات لازم را به مدیران این دو شرکت ابلاغ کند.

استاندار خوزستان گفت:هرچند که به کارهای زیرساختی نیز باید توجه ویژه ای داشته باشیم ولی بحث تأمین امنیت بر دیگر موارد اولویت دارد.

وی با اشاره به اینکه تأمین امنیت مسئله اصلی است، ادامه داد: ترددهای ایام اربعین قطعا به امنیت کشور و استان مرتبط است و به همین دلیل نباید امنیت را فدای هیچ چیز دیگری کنیم امنیت این مراسم به نحو احسن تأمین می شود.

شریعتی تأکید کرد: قطعا تروریست های حادثه ۳۱ شهریور به سزای عمل خود می رسند و مردم هم مانند همیشه در امنیت کامل زندگی می کنند ولی تضعیف نیروهای مسلح، نظامی، انتظامی و امنیتی در واقع تضعیف نظام جمهوری اسلامی است و هر کسی این نیروها را تضعیف کند در مسیر دشمنان این مرز و بوم قدم برمی دارد.برای این ایام هم باید نیازهای این نیروها از سوی دستگاه های اجرایی در حد توان تأمین شود تا مراسم اربعین امسال نیز در شرایط امن تر و مناسب تری برگزار شود.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه شهرداران معین کارهایی که به آنها سپرده شده را انجام بدهند، عنوان کرد: گزارش روزانه سازمان های مستقر در مرزها نیز باید به معاونت امور عمرانی، مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری و فرماندهی انتظامی خوزستان ارائه شود.

استاندار خوزستان در پایان این جلسه حسین حسین زاده معاون سیاسی اجتماعی خود را به عنوان مدیر قرارگاه چذابه و قدرت الله دهقان معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان را به عنوان مدیر قرارگاه شلمچه معرفی کرد.