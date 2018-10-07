رشد ۳۱درصدی کشفیات موادمخدر در فومن/۹۴۴۱مورد تماس با ۱۱۰ ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن جعفرزاده بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی که در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان فومن برگزار شد، اظهارکرد: شعار امسال هفته ناجا «پلیس مقتدر، امین مردم» است که درهمین راستا برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی در شهرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این ایام فرصت مناسبی است که سطح تعاملات با مردم و اعتماد عمومی افزایش پیدا کند، گفت: حضور در نماز جمعه، دیدار چهره به چهره با مردم، دیدار با خانواده شهدای نیروی انتظامی، اجرای مراسم زیارت عاشورا، حضور در برنامه های دانشگاهی، مدارس و مساجد از شاخص ترین برنامه های این هفته در شهرستان فومن شمار می رود.

سرهنگ جعفرزاده با اشاره به رشد ۳۱ درصدی کشف موادمخدر در مقایسه با سال گذشته در شهرستان فومن، افزود: ۸۹ واحد صنفی متخلف و ۶۱ باب سفره خانه سنتی نیز پلمپ در شش ماهه نخست سال جاری پلمب شده و ۵۰ نفر از اتباع خارجی غیرمجاز نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی فومن ضمن تقدیر و تشکر از مردم و بازاریان و اصناف این شهرستان، خاطرنشان کرد: با توجه به گرانی های اخیر در این شهرستان خوشبختانه کالای احتکاری کشف نشده تنها یک مورد کشف کالای قاچاق بوده است.

وی با بیان اینکه مردم ۹ هزار و ۴۴۱ بار با فوریت های پلیسی۱۱۰ در شهرستان فومن تماس گرفته اند که ۸۱ درصد منجر به عملیات و ۱۹درصد نیز ارشاد قضایی شده است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه های ما نداشتن کلانتری و پاسگاه‌های در خورشان مراجعه کنندگان است که با کمک اهالی و معتمدان و خیران امنیت‌ساز پاسگاه های رودپیش، سردارجنگل، لولمان بازسازی و مقدمات بازسازی پاسگاه گوراب پس نیز انجام شده است.

جعفرزاده با تاکید بر اینکه در صورت کمک مسئولان شهر ماکلوان و تعرفه زمینی مناسب پاسگاه پلیس راه روستایی در این شهر راه اندازی می شود، افزود: در مجموع وضعیت امنیتی در شهرستان فومن مطلوب بوده و در صورت وجود نواقص تلاش می کنیم که آن نیز برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه توقیف ۸۲۵ وسیله نقیله از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان فومن، گفت: ۳۲۹ دستگاه موتورسیکلت نیز به دلیل نداشتن کلاه ایمنی و یا عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توقیف شده است.