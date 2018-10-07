رزمایش «محرم» نیروی زمینی سپاه پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در گفت و گویی پیرامون رزمایش محرم اظهار کرد: در مرحله نهایی این رزمایش که در ارتفاعات شاهو منطقه کامیاران برگزار شد نیروی زمینی سپاه با استفاده از آخرین تجهیزات خود به تمرین تاکتیک ها پرداخت.

وی با بیان اینکه در مرحله نهایی این رزمایش یگان های زمینی، زرهی و توپخانه با آتش سنگین و پرحجم، مواضع دشمن فرضی را با موفقیت منهدم کردند، گفت: نیروی زمینی سپاه در رزمایش های امنیتی خود با هدف انتقال تجربیات نیروهای عملیاتی به نیروهای تازه نفس بصورت ترکیبی از یگان های بومی منطقه و یگانهای نیروی زمینی به انجام رزمایش می پردازد.

سردار پاکپور در ادامه تصریح کرد: در این رزمایش یگانهای مستقر در استان کردستان شامل سپاه بیت المقدس، سپاه کامیاران، سپاه سقز، لشکر ۲۲ بیت المقدس و یگانهای پشتیبانی رزم قرارگاه شهید شهرام فر و یگانهای تکاوری و زرهی قرارگاه حمزه سید الشهداء (ع) همراه با یگانهای بالگرد و پهپاد نیروی زمینی به اجرای ماموریت پرداختند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه این رزمایش از ۵ روز گذشته درمنطقه عمومی کامیاران ارتفاعات شاهو آغاز و امروز آخرین مرحله رزمایش محرم با استفاده از اهداف واقعی و همچنین آشنایی با جغرافیای منطقه و دستیابی به تمامی اهداف از پیش تعیین شده به پایان رسید.

وی تصریح کرد: این منطقه از گذشته مورد توجه عوامل ضد انقلاب بوده و به دلیل عدم وجود جاده و پاسگاه مورد سواستفاده آنان قرار می گرفت، اما از سال ۱۳۹۰ با احداث جاده و پاسگاه امنیت خوبی در منطقه ایجاد شد.

سردار پاکپور با اشاره به اهداف رزمایش "محرم" تصریح کرد : حضور فعال نیروهای آموزش دیده جوان در کنار نیروهای دارای تجربه با هدف انتقال تجربه عملیاتی و افزایش توان دفاعی و پاکسازی مناطق مورد علاقه ضد انقلاب از مهمترین اهداف این رزمایش بود.

