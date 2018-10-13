حراج تابلوهای نقاشیخط و خطاطی/ بالاترین قیمت ۱۰ میلیون است

شادی طلایی که به عنوان نمایشگاهگردان در حراجی آثار استادان و هنرمندان خوشنویسی و نقاشیخط همکاری دارد به خبرنگار مهر گفت: گالری نگر به مناسبت هفته خوشنویسی، نمایشگاه خوشنویسی و نقاشیخط را با هدف ایجاد دلگرمی برای هنرمندان این حوزه برگزار کرده است.
وی افزود: اینکه حمایتها فقط از هنرمندان بزرگ و درجه یک انجام میشود موضوعی است که باعث دلسردی و کمکار شدن کسانی شده که در حوزه خوشنویسی و نقاشیخط کمتر فعالیت کردهاند یا کمتر شناخته شدهاند ولی گالری نگر با برگزاری این نمایشگاه و حراج می خواهد در بخش فروش آثار خوشنویسی و نقاشیخط فعال باشد و با ایجاد تنوع هم از تعداد بیشتری هنرمند حمایت کند و هم پاسخگوی نیاز مخاطب باشد.
طلایی درباره نحوه چیدمان آثار این نمایشگاه اظهار کرد: چیدمان کارها بسیار متفاوت با دیگر نمایشگاهها است زیرا در این نمایشگاه ۴۲ تابلوی خوشنویسی و نقاشیخط تمام دیوارها را پوشانده است.
وی با اشاره به اینکه کوچکترین آثار ارایه شده در این نمایشگاه ابعاد ۲۰*۲۰ دارد و بزرگترین تابلوها ۱۲۰ سانتی متر است، درباره دیگر ویژگیهای این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه آثار استادانی که سابقه کار بسیار زیادی دارند در کنار کارهای هنرمندانی که سابقه کمتری دارند قرار گرفته تا هم مایه دلگرمی برای هنرمندان جوان تر باشد و راهی برای پیشرفت فراهم شود و هم کارهای خوب با کارهای بسیار خوب مقایسه شوند و افراد بتوانند سطح کیفی آثار هنری خود را ارتقا دهند.
این نمایشگاه گردان درباره اینکه در حراجی و نمایشگاه گالری نگر چه برنامهای برای جذب بازدیدکننده و فروش بیشتر در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: یکی از علل انتخاب کارهای کوچک، جذب مخاطبان عام آثار هنری است و از سوی دیگر از مجموعهدارانی که در حوزه خوشنویسی و نقاشیخط فعالیت میکنند نیز دعوت کردهایم تا در این حراجی شرکت کنند و کارهای بزرگی را که در معرض دید قرار گرفته، خریداری کنند.
طلایی درباره نحوه قیمتگذاری آثار این حراجی تشریح کرد: ما در این حراجی سعی کردهایم با رعایت قانون حراج که فقط با هدف دستیابی به فروش بیشتر انجام میشود، قیمتگذاری آثار را انجام دهیم درنتیجه پایینترین قیمت تابلوها ۷۵۰ هزار تومان و بالاترین قیمت ۱۰ میلیون تومان است. ما در این حراجی قیمتگذاری چندان بالایی نداشتهایم چون سایز آثار هم خیلی بزرگ نیست بلکه طبق نمایشگاههای گروهی و انفرادی که هنرمندان داشتهاند یکسری قیمتها اعلام شده و ما به نسبت وضعیت بازار و کار هنرمند که طبق تجربه، متریال، ابعاد و تکنیکهای استفاده شده در آثار است، قیمتگذاری را انجام داده ایم.
وی ادامه داد: هنرمندان این نمایشگاه بنام و معروف هستند اما حمایت نشدهاند. شرتکنندگان در این نمایشگاه به دنبال جمع کردن رزومه نیستند بلکه به پول آثارشان نیاز دارند. ما برای فروش بیشتر آثار کوچک را انتخاب کردهایم و از سوی دیگر هم هنرمندان با شکستن قیمت آثارشان سعی در فروش زودتر تابلوهای خوشنویسی و نقاشیخط دارند.
طلایی درباره تاثیر قیمت دلار بر قیمتگذاری آثار این حراجی بیان کرد: در بازار هنرهای تجسمی قیمت دلار هیچ تاثیری نداشته است یعنی کاری که سال گذشته ۴ میلیون تومان بوده امسال هم همین قیمت است و حتی در جاهایی مجموعهداران با بهای پایینتری آن اثر را خریداری میکنند و همان را در اروپا و آمریکا به قیمت بالاتری میفروشند. بالا نرفتن قیمتها به این دلیل است که وقتی مخاطب عام میخواهد اثری را خریداری کند حاضر نیست هزینه چندانی برای یک تابلوی نقاشی تقبل کند و مجموعهدار هم که میداند هنرمند برای امرار معاش به پول حاصل از فروش تابلوهایش نیاز دارد، از تنگنای بوجود آمده اقتصادی استفاده میکند و با بهای کمتری اثر هنری را میخرد.
طلایی در پایان سخنانش به برنامههایی برای فروش آثار هنری در بازارهای خارجی اشاره کرد و اجرای آنها را منوط به همکاری بخش خصوصی یا نهادی به عنوان اسپانسر دانست و گفت: نقاشیخط در کشورهای عربی و آسیای شرقی مخاطب و فروش خیلی بالایی دارد بنابراین اگر حامی وجود داشته باشد، اتفاقهای خوبی روی خواهد داد.
نمایشگاه و حراج آثار هنرمندان خوشنویسی و نقاشیخط تا ۲۶ مهرماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری نگر واقع در قیطریه، خیابان روشنایی، ضلع جنوبی پارک، کوچه دلارام، پلاک ۳۳ برپاست.
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