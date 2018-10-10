به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیادسعدی، در ادامه برگزاری دوره‌های تخصصی فارسی آموزی و تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، دوره تربیت مدرس مجازی در بنیاد سعدی برگزار شد.

در مراسم اختتامیه این دوره غلامعلی حدادعادل، رییس بنیاد سعدی اظهار کرد: از اینکه شاهد برگزاری مراسم پایانی دوره‌ای هستم که به خودی خود حکایت از پیشرفت ما در اجر ای دوره‌های تربیت مدرس دارد، خوشحالم و ادامه این دوره‌ها، کمک بسیار بزرگی به گسترش زبان فارسی در جهان خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در تاریخ بشر اتفاقات مهمی افتاده که زندگی انسان‌ها را در همه دنیا عوض کرده است، گفت: مورخان تاریخ تمدن، نقاط عطف مهمی را برای پیشرفت علم یادآوری کردند مانند کشف آتش، اختراع چرخ و اختراع چاپ، که هرکدام تحولات زیادی ایجاد کرده‌اند، اما رایانه و اینترنت و به تبع آن، فضای مجازی و آموزش‌های الکترونیک شاید در میان اختراعات تمدن ساز از همه اختراعات بشر مهم تر بوده است.

حداد عادل افزود: از ۳۰ سال پیش که معاون وزارت آموزش و پروش بودم، به آموزش زبان فارسی در خارج از کشور فکر می‌کردم و دلم در بنیاد سعدی تاسیس نشده بود و به قول سعدی «که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی»، عشق گسترش زبان فارسی داشتم. در آن سال­ها یک هندی که در روستایی در کوهپایه‌های هیمالیا ساکن بود، با من مکاتبه می‌کرد و از عشق و علاقه‌اش به یادگیری زبان فارسی می‌نوشت، اما الان به راحتی با استفاده از فضای مجازی و اینترنت، کافی است برق در منطقه‌ای باشد و با فشردن یک دگمه در تلفن همراه یا رایانه آموزش ببینند.

وی با بیان اینکه در برخی از دانشگاه‌های جهان، دوره‌های کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی و زبان‌های دیگر در فضای مجازی راه اندازی شده است، گفت: این نشان از اهمیت استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی دارد و ما نیز در بنیاد سعدی به دنبال برگزاری دوره‌های آموزش مجازی هستیم اما هنوز به نتایجی که در نظر داشتیم، نرسیدیم و مسلماً اگر بخواهد این کار ادامه پیدا کند، باید تعداد بیشتری از دوره‌های تربیت مدرس مجازی برگزار شود و یک حرکت عمومی در کل کشور به وجود آید تا نیروی متخصص آموزش مجازی تربیت شوند تا به این ترتیب با استفاده از فضای مجازی، آموزش زبان فارسی را حتی در دور افتاده ترین نقاط جهان که امکان اعزام معلم نیست، گسترش دهیم.

بر اساس این گزارش، رضامراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی نیز با بیان اینکه در این کلاس‌ها شعار تمرین‌های عملی را مورد توجه قرار دادیم، گفت: در این دوره، کلاس «تربیت مدرس مجازی»، «فناوری در آموزش مجازی» و «تولید محتوای الکترونیک» برگزار شد و مدرسان آموزش زبان فارسی آموختند چطور از فناوری برای آموزش مجازی استفاده کنند و دو بحث جدی محیط‌های همزمان و غیر همزمان به آنها آموزش داده شد.

صحرایی با بیان اینکه شرکت کنندگان در دوره کاملاً از کلاس‌ها راضی بودند و آن را مفید دانستند، افزود: در ارزیابی پایان دوره، چندین موضوع از جمله آزمون کتبی، آزمون شفاهی و به خصوص کار عملی مورد توجه بود به طوری که همه شرکت کنندگان ملزم به انجام پروژه اجرایی بودند. دراین کلاس‌ها حجم مطالب و تکالیف عملی بسیار بالا بود تا یادگیری افزایش پیدا کند.

وی یادآور شد برای تریبت متخصصان بیشتر در حوزه آموزش مجازی، این کلاس‌ها در آینده نزدیک برای موسسه‌های فعال در امر آموزش زبان فارسی برگزار خواهد شد.

همچنین طوفان نژاد، مدیر تولید محتوای الکترونیکی بنیاد سعدی نیز که خود یکی از مدرسان اصلی دوره تربیت مدرس مجازی بود، گفت: در آموزش مجازی، چهار رکن داریم، «معلم، یادگیرنده، بستر آموزشی، محتوای آموزشی»، که در حال حاضر در بنیاد سعدی بستر آموزشی با پیگیری معاونت آموزش و اداره فناوری و اطلاعات در حال آمده شدن است. برای محتوا نیز تقریبا به سمتی می‌رویم که بتوانیم تولید محتوای الکترونیکی داشته باشیم، برهمین اساس معلم مجازی هم یکی از ارکان اصلی است که موجب شد دوره تریبت معلم مجازی برگزار شود.

وی با بیان اینکه کتاب آموزشی «واژه» به عنوان نمونه کار عملی در این دوره تبدیل به محتوای الکترونیکی شد، گفت: البته این کار هنوز قابل عرضه در خارج از بنیاد نیست و به صورت تمرین و شروع تبدیل کتاب‌ها به محتوای الکترونیک انجام شد.

طوفان‌نژاد یادآور شد که تولید محتوای الکترونیکی از کتاب‌ها، امری بسیار متفاوت است، چرا که یادگیرنده در فضای مجازی به سوالات پاسخ می‌دهند و سپس به سوال بعدی می‌رود و در نهایت نمره اش مشخص می‌شود. همچنین می‌تواند پس از آزمون، روی تصاویر رفته و نام واژه‌ها را یاد بگیرد بنابراین دراین نوع آموزش با یادگیرنده‌ها، کارهای تعاملی انجام می‌شود.

مدیر تولید محتوای الکترونیکی بنیاد سعدی درباره کلاس‌های مجازی گفت: در محیط مجازی آموزشی، استاد ضمن آموزش، تکلیف شرکت کنندگان در کلاس مجازی را همزمان بررسی می‌کند، موضوعات مختلف را طرح کرده و از شرکت کنندگان می‌خواهد که در پاسخ مشارکت کنند و اتفاق یادگیری در این محیط صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این دوره، شرکت کنندگان پس از آموزش‌های لازم، محیط مجازی طراحی کردند و آموختند چگونه برای کتاب‌ها، محتوای الکترونیکی تهیه و تولید کنند تا فارسی آموزان راحتتر این زبان را یاد گرفته و به خاطر بسپارند و صحبت کنند.

طوفان‌نژاد درپایان گفت: سامانه مدیریت آموزش و ثبت نام (ال ام اس) و همچنین محیط یادگیری مجازی در حال آماده شدن است و در آینده نزدیک این سامانه‌ها در وبگاه بنیاد سعدی قرار خواهند گرفت.

در پایان این مراسم، به شرکت کنندگانی که توانسته بودند در آزمون پایانی نمره قبولی کسب کنند، توسط رییس بنیاد سعدی، گواهی نامه رسمی اعطا شد.