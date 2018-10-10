به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون فرهنگی مجلس ۹ مهر جلسه‌ای را با موضوع طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ، هنر و ارشاد اسلامی تشکیل داد که در این جلسه اعضای کمیسیون فرهنگی با افزودن نام هنر به وزارت فرهنگ و ارشاد توافق داشتند.

مجید رجبی‌معمار مدیرعامل خانه هنرمندان درباره اهمیت درج نام هنر در عنوان وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این موضوع اکنون در کارگروه فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی در حال بررسی است. در جلسه‌ هفته گذشته این موضوع مورد تصویب قرار گرفت. طبیعتا باید در خود کمیسیون نیز تصویب شود و بعد به مجلس ارایه شود. این موضوع یکی از درخواست‌های ۴۰ ساله هنرمندان کشور است که در عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک غفلتی صورت گرفته بود و آن هم بی‌توجهی به مسأله هنر است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیدگی و حمایت از رشته‌های گوناگون هنر است که حداقل ۲ معاونت اصلی این وزارتخانه یعنی معاونت هنری و معاونت سینمایی را شامل می‌شود. همچنین بخشی از وظایف حوزه معاونت فرهنگی در حوزه شعر و ادبیات قرار دارد که به مسأله هنر برمی‌گردد.

مدیرعامل خانه هنرمندان با اشاره به اینکه هنرمندان خواستار درج واژه هنر در نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، اظهار کرد: هنرمندان و انجمن‌های هنری تأکید دارند که حتما واژه هنر برای این وزارتخانه صراحتا قید شود. خانه هنرمندان مدت‌هاست همراه با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون فرهنگی مجلس این بحث را مطرح کرده است که مورد قبول این وزارتخانه و کمیسیون فرهنگی هم قرار گرفت. این طرح در سیر بررسی و تصویب است و ان شاءالله به صحن علنی مجلس ارایه شود.

رجبی‌معمار درباره تأثیر این تغییر نیز عنوان کرد: این تغییر هیچ هزینه‌ای بر دولت و دستگاه‌های اجرایی که در حوزه فرهنگ و هنر کار می‌کنند، تحمیل نخواهد کرد. هر نوع تغییری در مجلس از این جهت ممکن است مورد مخالفت بعضی‌ها قرار بگیرد که هزینه‌ای را به دولت اضافه کند، این تغییر هزینه‌ای ایجاد نخواهند کرد بلکه نتیجه مثبتی که دارد ابراز علاقه مسئولان و قانونگذاران کشور به موضوع هنر است و قطعا باعث دلگرمی اهل هنر خواهد شد.

مدیرعامل خانه هنرمندان با اعلام اهمیت وجود یک نهاد مرجع صنفی برای هنرمندان بیان کرد: یکی از درخواست‌های جدی جامعه هنری کشور این است که همچون جوامع و اصناف دیگر، یک نظام صنفی داشته باشند. دولت در واقع بسیاری از اقدامات و اختیاراتی را که باید انجام بدهد در قالب یک حرکت مدنی و قانونی به خود اصناف واگذار می‌کند. هنرمندان نیز نیاز به چنین نظام صنفی همچون پزشکان و وکلا نیاز دارند. بسیاری از هنرمندان نه فقط در تهران بلکه در کل کشور مشغول به فعالیت هستند. این افراد باید از جهت تعریف شغل و طبقه‌بندی مشاغل شان در یک رده‌بندی مشخص هنری قرار بگیرند. بخش زیادی از طبقه‌بندی‌ها به ذوق و توانمندی‌های فردی هنرمند برمی‌گردد و این مسأله را خود هنرمندان می‌توانند دسته‌بندی کنند که مثلا با نقاش درجه یک طرف هستند یا درجه ۲ و سه، این کاری است که باید انجام شود. همچنین اختلافات و دعاوی حقوقی که برای هنرمندان پیش می‌آید را هم باید مثل نظام پزشکی در درون سیستم جامعه هنرمندان رسیدگی شود و اگر هم لازم شد، به محاکم ارایه می‌شود.

مجید رجبی‌معمار در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت تشکیل سازمان نظام صنفی هنرمندان ایران گفت: چند سالی است که خانه هنرمندان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیر تشکیل سازمان نظام صنفی هنرمندان کشور هستند. خوشبختانه اکنون این موضوع در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته و پیش‌نویسی هم برای این قانون تهیه شده است. در حال حاضر این مسأله در مرحله‌ای قرار دارد که کارشناسان وزارت ارشاد و انجمن‌های صنفی هنری مشغول بررسی این پیش‌نویس هستند. این پیش‌نویس در یکی از کارگروه‌های کمیسیون فرهنگی مجلس آماده شده است و هنرمندان و مسئولان وزارت ارشاد در حال حاضر مشغول به بررسی جزییات مباحث حقوقی آن هستند.