به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گرشاسبی درباره اتفاقات اخیر پیرامون باشگاه پرسپولیس گفتگویی را انجام داد. مدیرعامل سرخپوشان پایتخت در ابتدای گفتگوی خود اظهار داشت: قبل از هر چیز باید درگذشت آقای بهرام شفیع را تسلیت بگویم. این خبر غافلگیر کننده بود و همه متاسف و متاثر شدیم. با او از سال‌های ۶۳-۶۴ آشنا شدم که در منطقه بودیم. یک روز وی را به همراه دو نفر دیگر دیدم که با دوربین و میکروفن آمدند. بعدها هم حضور در ورزش باعث شد، ارتباط ما بیشتر شود. قطعا جای خالی او را احساس خواهیم کرد.

مجوز خرید ارز صادر شد

وی ادامه داد: پرسپولیس در حالی اتفاقات بزرگی را برای خود و فوتبال ایران رقم می‌زند که با مشکلات بسیاری روبرو بوده است. این شرایط و جایگاه با همدلی، وحدت و یکپارچگی بوجود آمده است تا بر کمبودها فائق آمده و خودمان را در آسیا بالا بکشیم.

گرشاسبی خاطرنشان کرد: خوشختانه با حمایت‌های آقای دکتر سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان، یکی از حادترین مشکلات باشگاه که به تهیه ارز مربوط می‌شود، برطرف شده تا بتوانیم ارز مورد نیاز خودمان را خریداری کنیم. در این ارتباط سهمیه‌ای تعیین شده است که مجوز آن را ظرف یکی دو روز آینده دریافت می‌کنیم و این می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات ارزی ما در این مقطع مرتفع کند. البته لازم به توضیح است که قرار نیست به ما ارز بدهند، بلکه برای تهیه آن باید مجوز دریافت می‌کردیم و باید در مراحل دیگری هم برای دریافت مجوز درخواست بدهیم.

نگرانی از برنامه بازی‌ها برطرف شد

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی هم که داشتیم مربوط به برنامه مسابقات بود. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در این ارتباط همکاری خوبی داشتند که جای تقدیر دارد. ما خواستار جابجایی برخی بازی‌های داخلی بودیم. این خواسته به لحاظ خطرات احتمالی آسیب‌دیدگی در شرایط حساس کنونی است که باید برای بازی با السد قطر آماده شویم.

وزارت ورزش پیگیر است، ورزشگاه آماده می‌شود

گرشاسبی درباره مباحث مطرح شده درباره آماده سازی ورزشگاه آزادی برای این مسابقه و فینال رقابتی که در صورت صعود پرسپولیس در تهران برگزار خواهد شد، تصریح کرد: خوشبختانه با دستور ویژه وزیر محترم ورزش و جوانان، کمیته‌ای به این منظور تشکیل شده است که همه چیز را مورد به مورد پیگیری می‌کند. بحثی درباره پرداخت هزینه از سوی باشگاه مطرح نبود. همانطور که گفتم موضوع از طریق وزارت ورزش دنبال می‌شود تا نسبت به رفع اشکالات مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام گردد و در صورت صعود ما به فینال، میزبانی هر چه شایسته‌تری انجام شود. فوتبال ایران یک بازی بسیار سنگین و دشوار تا رسیدن به این هدف پیش رو دارد. در تاریخ لیگ قهرمانان هیچگاه فینال پایانی بازی‌ها یعنی آخرین دیدار که به اختتامیه مسابقات منجر می‌شود در تهران برگزار نشده است و این برای اولین بار اتفاق خواهد افتاد. این امر نیاز به همراهی همه جامعه فوتبال و ورزش دارد تا ابتدا از سد تیم السد بگذریم و از سوی دیگر ثمره این آماده سازی ورزشگاه آزادی به سود تمام فوتبال خواهد بود.

وی درباره شرایط تیم با توجه به اینکه برای انجام تمرینات حتی با مشکل کمبود نفرات روبرو شده است، اضافه کرد:فقط دو نفر از بازیکنان در تیم ملی بزرگسالان هستند ولی به هر حال حضور در تیم ملی امید و آسیب‌دیدگی‌ها، شرایط خاصی را به وجود می‌آورد. با این وجود امتیاز بزرگ ما مدیریت و برنامه‌ریزی‌های آقای برانکو است. او کارش را بلد است. اشراف بسیار خوبی روی مسائل دارد و این موارد باعث شد تا این مسائل را به هر شکل ممکن مدیریت کند. قطعا شرایط که ایده‌آل نیست، اما با این مدیریت و برنامه‌ریزی از آن می‌گذریم.

مشکل خاصی نداریم، هواداران هوشیار باشند

مدیر عامل سرخپوشان خطاب به هواداران می‌گوید: همانطور که پیش از این گفتم، انتظار داریم به شایعات بها ندهند. بسیاری از این شایعات اهداف خاصی را دنبال می‌کند. در شرایط فعلی همه باید دست به دست هم بدهیم و هواداران بهترین کمک برای ما هستند تا بتوانیم از این مرحله حساس عبور کنیم. همچنین باید از اسپانسر باشگاه تشکر کنم که همین الان هم به دنبال رفع مشکل مالی در این مقطع هستند. به امید خدا در این مرحله، جدای از مواردی مثل محرومیت تیم و آسیب‌دیدگی‌ها که نمی توان با آن کاری کرد، مشکل خاصی بر سر راه خودمان نمی‌بینیم. ظرف چند روز آینده بخش عمده‌ای از موارد و مسائل مرتفع خواهد شد. هواداران نگران این موارد نباشند.

ظرف چندثانیه گل به ثمر می‌رسد

گرشاسبی در مورد اهمیت حضور هواداران در دیدار برگشت برابر السد گفت: هواداران فقط تمام تمرکز و برنامه‌ریزی خود را بر حضور پر شور در ورزشگاه و حمایتی تاریخی و جانانه متمرکز کنند. هواداران به یاد داشته باشند فوتبال ۹۰ دقیقه هم نیست. بیشتر از آن است. بعد از دقیقه ۹۰ در زمان‌های تلف شده ادامه دارد و رد و بدل شدن یک گل ظرف چند ثانیه اتفاق می‌افتد. این تجربه را همه ما بارها شاهد بوده‌ایم که سرنوشت در چند ثانیه تغییر کرده است. پس به بالاترین حد تمرکز و انرژی نیاز خواهیم داشت. درخواست این است که حمایت از تیم تا سوت پایان بازی ادامه داشته باشد. هر چند که تردید نداریم تک به تک هواداران به کار بزرگی که این بچه‌ها و کادر فنی تاکنون انجام داده‌اند، واقف هستند. این برای اولین بار در لیگ قهرمانان است که یک تیم ایرانی برای دو دوره پیاپی حضور خود در جمع چهار تیم برتر آسیا را قطعی می‌کند.

هواداران معرفت ایرانی نشان دهند

مدیرعامل پرسپولیس درباره حضور هواداران در بازی با السد قطر تصریح کرد:خواهش دوم ما از هواداران این است که هواداران مثل همیشه فرهنگ، شعور و معرفت ایرانی خود را به نمایش بگذارند. آنها لازم است به عنوان صاحبان اصلی پرسپولیس هوشیار و مراقب باشند که مشکلی هم حادث نشود. ممکن است بعضی ناآگاهانه دست به رفتارهایی بزنند که به صلاح پرسپولیس و فوتبال ایران نباشد و باعث محرومیت و جریمه شود. ممکن است بعضی هدفمند دست به تحریک بزنند.

گرشاسبی درباره نشستی که در شورای تامین برگزار شد، افزود: این جلسات که همیشه انجام می‌شود ولی طبیعی است که با توجه به حساسیت بازی با السد از اهمیت زیادی برخوردار بود. به هر حال باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای بخش‌های مختلف و هماهنگی بین آنها انجام شود. خوشبختانه مثل همیشه همکاری و همراهی خوبی وجود دارد و انتظار داریم با حضور فراوان و منظم هواداران یک روز به یادماندنی را برای تمام فوتبال آسیا رقم بزنیم.

چیزی برای پنهان کردن نداشتیم

وی در ارتباط با اخباری که درباره مشکلات پرداختی به اعضای خارجی تیم مطرح می‌شود، اظهار داشت: ما که مطلب پنهانی نداریم. قبل از همه خودمان اعلام کردیم. در جریان پاداش‌ها نیز همینطور بود. بعضی مطالب که درباره هر دو مورد منتشر می شود، اصلا درست نیست.

گرشایبی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکثر رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی این روزها در مسیر همراهی با نماینده فوتبال ایران هستند، اما عده محدودی هم به هر حال سیاست‌های خاص خودشان را دارند. در مورد عدم پرداخت به خارجی‌ها، مشکل ارزی داشتیم. این را شفاف کنیم تا در کنارش، مسائل نادرست دیگری مطرح نشود. مربیان و بازیکنان خارجی تیم ما هم با درک این شرایط واقعا همراه باشگاه بودند که جای تقدیر دارد. قطعا مشکل دارند ولی ناراحتی نکردند. ما هم با تمام توان به دنبال حل مشکل بوده‌ایم که ظرف چند روز آینده انجام خواهد شد.