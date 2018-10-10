تبیین کارکردهای رسانه ای در اربعین 

به گزارش خبرنگارمهر، محمدحسین محمدزاده، دبیر شورای معارف سیما و رییس شبکه قرآن در همایش یاوران رسانه ای که امروز چهارشنبه ۱۸ مهرماه در تالار وزارت کشور برگزار شد، گفت: اربعین حسینی اقیانوسی از موضوعات مختلف است و رسانه کارکردهای زیادی در معرفی این رویداد بزرگ دارد.

رییس شبکه قرآن و معارف سیما با تأکید بر استفاده از تمام ظرفیت های رسانه ای افزود: ما سه عنصر را از کارکرد های اصلی رسانه می دانیم؛ آگاهی بخشی یکی از کارکردهای رسانه است. آگاهی بخشی، تبیین و عمق بخشی رسانه ملی از جمله مسائل مهمی است که شورای معارف که عهده دار مناسبت ها است باید از این کارکرد جهت بصیرت زایی و باورآفرینی بهره مند باشد.

وی با برشمردن یکی از آسیب های رسانه ای ادامه داد: یکی از آسیب ها از طریق فضاهای عاطفی و حسی پیرامون شبهات است البته درشبکه های سراسری در خصوص شبهات طرح مساله نمیکنیم ک رواج آنها نباشد.

محمدزاده در همین خصوص افزود: پرداختن به سوالی پیرامون موضوع اربعین ازجمله وحدت در بین فرق ادیان با توسعه ای در کارکرد های تبیینی وارشادی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس جدولی به همه شبکه ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه در برخی شبکه‌ها از اول ماه صفر به برنامه‌های اربعینی پرداخته می‌شود، خاطر نشان کرد: یکی دیگر از کارکرد رسانه، آموزش است که از سال گذشته این امر مورد توجه قرار گرفت به طوری که آموزش عربی در سفر از چند شبکه پخش شد. امسال نیز این مباحث به صورت تکامل‌یافته پخش خواهد شد و زبان عربی با لهجه عراقی آموزش داده می‌شود که در شبکه قرآن از یک هفته گذشته این آموزش آغاز شده است.

محمدزاده با بیان اینکه کارکرد آموزش نیازمند آگاهی از فرهنگ و سنت‌های عراقی است گفت: در قالب برنامه‌های کوتاه آموزش‌هایی به زئران داده می‌شود. همچنین کارکرد اطلاع‌رسانی به عنوان مهمترین کارکرد در امر اربعین است که در رسانه ملی به آن پرداخته شده است.

وی‌ با اشاره به کارکرد اطلاع‌رسانی در قالب مستند وگزارش برای انعکاس فضای اربعین افزود: اگر تا سال گذشته فضای عملیاتی داخل ایران را داشتیم که در مهران، ایلام، خوزستان و کرمانشاه مستقر بودند یا در داخل خاک عراق و شهرهای مقدسه، امسال با میدان عملیات مختلف در ایران و عراق مواجه هستیم. از محور ‌مشهدمقدس تا کربلا در بازه زمانی ۴۰ روزه توسط تجهیزات رسانه‌ای اخباری منعکس می‌شود که این‌ میدان عملیاتی امسال طراحی شده است.

دبیر شورای معارف با بیان اینکه قرار است میهمانان خارجی از کشورهای افغانستان و پاکستان در قم مستقر شده و از آنجا به پیاده‌روی اربعین مشرف ‌شوند، خاطر نشان کرد: بهره‌مندی از فضای شهر سامرا نیز در دستور کار اطلاع‌رسانی قرار دارد و با امکانات موجود امیدواریم اطلاع‌رسانی خوبی را شاهد باشیم و با تعامل رسانه‌ای خدمتی به ساحت اهل‌بیت (ع) داشه باشیم.