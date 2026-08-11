هیچ کلاس درسی در خوزستان نباید اول مهر بدون معلم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه استانی طرح نماد با بیان اینکه این طرح از مهمترین برنامههای وزارت آموزشوپرورش در حوزه پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی است اظهار کرد: اگر بخواهیم فرآیند آموزش بهدرستی محقق شود باید بهصورت جدی به مسئله آسیبهای اجتماعی دانشآموزان توجه کنیم؛ چرا که اگر زمین تعلیم و تربیت مساعد نباشد نمیتوانیم در آن بذر آموزش بکاریم.
وی افزود: باید تمام تلاش و ظرفیت خود را برای کاهش آسیبهای اجتماعی به کار بگیریم، وضعیت موجود را بهدقت احصا و رصد کنیم و با برنامهریزی هدفمند، روند کاهش آسیبها را استمرار بخشیم تا به نقطهای برسیم که شاهد ریشهکنی آسیبهای اجتماعی در جامعه دانشآموزی باشیم.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به اهمیت طرح نماد در سیاستهای وزارت آموزشوپرورش خاطرنشان کرد: مقام عالی وزارت توجه و زمان ویژهای را به طرح نماد و موضوع آسیبهای اجتماعی اختصاص دادهاند و این امر نشاندهنده اهمیت راهبردی حوزه پیشگیری و مراقبت از دانشآموزان در نظام تعلیم و تربیت است.
علیفر با اشاره به اقدامات انجامشده در استان ادامه داد: سال گذشته مناطق هدف بهصورت ویژه مورد توجه قرار گرفتند و تأکید بر اختصاص مشاور به مدارس غیردولتی نیز تأثیر قابل توجهی در مسیر پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایان آزمونهای نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم اظهار کرد: فرآیند برگزاری آزمونهای نهایی این دو پایه به پایان رسید؛ امتحانات امسال با توجه به شرایط موجود، امتحاناتی بسیار متفاوت بود و از همه مدیران، عوامل اجرایی، دبیران و همکارانی که در برگزاری و راهبری این فرآیند نقشآفرینی کردند، صمیمانه تقدیر میکنم.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان افزود: تاکنون ۶۰ درصد اوراق امتحانات نهایی تصحیح شده است و انتظار میرود با تلاش و همراهی دبیران و عوامل تصحیح، باقیمانده اوراقی که تصحیح آنها بر عهده استان است نیز در زمان مقرر به پایان برسد.
علیفر در ادامه با اشاره به فعالیت اتاق وضعیت پروژه مهر و باقیماندن ۴۰ روز تا آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تاکنون ۸۷ درصد دانشآموزان استان ثبتنام شدهاند و مدیران مناطق و نواحی باید تمام ظرفیت خود را برای تسریع و تسهیل فرآیند ثبتنام سایر دانشآموزان به کار گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی نیروی انسانی خاطرنشان کرد: انتظار میرود مدیران با جدیت فرآیند ساماندهی نیروی انسانی و صدور ابلاغ همکاران را دنبال کنند و در موضوع نقلوانتقالات و ساماندهی نیرو، عدالت باید بهعنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با بیان اینکه براساس تأکید مقام عالی وزارت، مدارس در اول مهرماه بهصورت حضوری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد، تصریح کرد: همه بخشها باید بهگونهای برنامهریزی کنند که نیروی انسانی مورد نیاز مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی ساماندهی شود.
علیفر در پایان با تأکید بر اینکه پوشش حداکثری تحصیلی از اولویتهای اصلی آموزشوپرورش خوزستان است، گفت: در فرصت ۴۰ روزه باقیمانده تا آغاز سال تحصیلی جدید باید با رصد مستمر شاخصهای پروژه مهر، تسریع در ثبتنام، ساماندهی عادلانه نیروی انسانی و صدور بهموقع ابلاغها، شرایط لازم برای آغاز منظم سال تحصیلی در همه مناطق و نواحی استان فراهم شود.
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