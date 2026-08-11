تاکید وزیر علوم بر مشورت با شوراهای صنفی در اجرای طرح تغذیه دانشجویان

جهانبخش دانشیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات طرح تغذیه دانشجویی گفت: طرح تغذیه جدید در واقع براساس ماده ۷۳ است که در آن، وزارت عتف موظف شده است در صورتی که یارانه‌ای برای تغذیه دانشجویان اختصاص پیدا کند، این مبلغ به ذی‌نفع نهایی یعنی دانشجو به‌طور مستقیم پرداخت شود.

وی افزود: در این راستا، ساختاری تعریف و از سوی وزیر علوم ابلاغ شده است که بر اساس آن، سیاست‌گذاری و نظارت عالی بر عهده سازمان امور دانشجویان و متولی اجرای این امر، صندوق رفاه دانشجویان است.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: بر همین اساس، تاکنون جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است؛ از جمله جلسه‌ای که با حضور روسای دانشگاه‌ها برگزار شد. هدف از این جلسه، بررسی مواردی بود که دانشگاه‌ها باید در اجرای این طرح مورد توجه قرار دهند. رئیس سازمان امور دانشجویان نیز تأکید کرد که دانشگاه‌ها باید با تشکیل ستاد، زمینه عملیاتی شدن طرح را فراهم کنند.

وی ادامه داد: همچنین در چندین نوبت با معاونان دانشجویی جلساتی برگزار شده و یک جلسه نیز با حضور شوراهای صنفی دانشجویان تشکیل شده است. نقطه‌نظرات شوراهای صنفی نیز در این جلسات مطرح و مقرر شده است که حتماً جلسات مجددی با شورای صنفی برگزار شود. تأکید وزیر علوم نیز بر این بوده است که در اجرای این طرح، با شوراهای صنفی دانشجویان مشورت شود.

دانشیان ادامه داد: برنامه این است که طرح طی یک برنامه زمان‌بندی‌شده و در صورت امکان، به‌صورت آزمایشی اجرا شود. اگرچه هدف سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه این بود که اجرای آزمایشی طرح از ابتدای ترم آغاز شود، اما به واسطه شرایط جنگی و مسائل و مشکلات ناشی از آن، این موضوع عملیاتی نشد.

وی افزود: با این حال، چند دانشگاه منتخب در نظر گرفته شده‌اند تا اجرای آزمایشی طرح برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، حتی در یک دوره کوتاه‌مدت، انجام شود تا چالش‌های آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز چند وظیفه مشخص طراحی و تعریف شده است که بر اساس آنها اقدامات لازم انجام خواهد شد. تلاش سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان این است که از زمان موجود حداکثر استفاده را داشته باشند و طرح را عملیاتی کنند.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: اجرای این طرح منوط به همکاری و هماهنگی چند بخش است که باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا طرح عملیاتی شود. امیدواریم بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم.

دانشیان گفت: در حال حاضر، جزئیات بیشتری از این طرح اعلام نمی‌شود، زیرا ممکن است در چیدمان و نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شود. با این حال، هر اتفاق جدیدی که رخ دهد و قابلیت اطلاع‌رسانی داشته باشد، اعلام خواهد شد.