تعیین تکلیف موسسات آموزشی وابسته به دستگاه های اجرایی تا آذرماه

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین مهلت واگذاری موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی گفت: به موسسات پژوهشی، مراکز علمی کاربردی و دانشگاه هایی که وابسته به دستگاه های اجرایی هستند، تا آخر آذر ماه سال جاری فرصت داده‌ایم این موضوع را تعیین تکلیف کرده و در واقع جایگاه خود را به لحاظ مصوبه شورای عالی اداری مشخص کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: این موضوع آخر آذرماه جمع بندی شده و نتیجه آن اعلام می شود.

وی افزود: برخی از مراکز دانشگاهی مانند دانشگاه علوم نظامی که نیاز به حکم رهبری دارند تکلیفشان مشخص بوده و از این مصوبه مستنثی هستند.

شریعتی گفت: اما مابقی دانشگاه هایی که وابسته به دستگاه های اجرایی هستند همچنین مراکز علمی کاربردی و موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های دولتی که به آنها مکاتبه نیز شده است باید تا پایان آذرماه تعیین تکلیف شوند.

به گزارش مهر، شورای عالی اداری کشور مصوبه‌ای تصویب کرد که این مصوبه دو بند اساسی دارد. بند اول آن به مراکز علمی، پژوهشی و بند دوم نیز به مراکز علمی کاربردی اختصاص داده شده و این مصوبه توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

براساس بند ۱ این مصوبه، موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند دانشجو پذیرش کنند. در بند ۲ مصوبه نیز تاکید شده، مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال ۹۷ – ۹۸ به بخش غیردولتی واگذار شوند، در غیر این صورت این مراکز منحل خواهند شد.