مصائب سرما در جاده چالوس

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - نیوشا فتحی زاده: ثبت بیش از ۱۶۰ میلیون تردد از محورهای البرز در ایام تابستان خبری بود که به‌تازگی از سوی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای این استان اعلام شد.

این اداره کل هم‌جواری با پایتخت، بزرگ‌ترین مرکز جمعیتی کشور و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی بیش از ۱۳ استان شمالی، غربی و شمال غربی و قرار داشتن دو مسیر از چهار مسیر دسترسی به استان‌های سرسبز و مستعد گردشگری شمالی کشور در این استان را از دلایل عمده تردد بالا اعلام کرد.

وجود محور توریستی کرج - چالوس برای دسترسی به استان‌های شمالی باعث شده که حجم بالایی از ترافیک به استان البرز تحمیل شود، بسیاری از متولیان بر این باور هستند که زیرساخت‌های فعلی این جاده جوابگو نیست به همین منظور بحث ایمن‌سازی جاده در فصل بارش از موضوعات پراهمیتی است که با شروع فصل سرما بیش از گذشته موردتوجه قرار می‌گیرد.

در چنین شرایطی بحث ایمن‌سازی محورهای استان البرز ازجمله کرج - چالوس و نصب تابلوهای هشداردهنده، ایمن‌سازی جاده و به‌کارگیری تجهیزات برای رفع انسداد و بازگشایی مسیرها از اهمیت بالایی برخوردار است.

از طرفی با توجه به اینکه محور کرج - چالوس مسیری پرتردد بوده و همواره حجم خودروهای عبوری از آن به‌ویژه در روزهای تعطیل سال بی‌شماراست، توجه به رعایت نکات ایمنی در آن و اجرای طرح‌های فنی- عمرانی ضرورت دارد تا سفری کم‌خطر و ایمن برای مسافران در این محور فراهم شود.

در این میان برای ایمن‌سازی محورهای استان هم با توجه به احتمالات زیادی که برای بارش باران در شهرهای البرز پیش‌بینی‌شده است، احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی از جمله محور کرج - چالوس به دنبال بارش باران و برف زیاد است.

نقاط بحرانی محور کرج - چالوس از لحاظ پرداختن به مهار سنگ‌ها و لق گیری مشتمل بر محدوده پل خواب، روستای حسنکدر و یا دوراهی نوجان است محمدباقر آسرایی شهردار آسارا با اشاره به اهمیت رفع نقاط حادثه‌خیز در جاده چالوس به خبرنگار مهر گفت: پیاده‌سازی برنامه مدون و فنی برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز در محدوده کرج - کندوان و مهار سنگ‌ها ضروری است.

وی بیان کرد: نقاط بحرانی محور کرج - چالوس ازلحاظ پرداختن به مهار سنگ‌ها و لق گیری مشتمل بر محدوده پل خواب، روستای حسنکدر و یا دوراهی نوجان است زیرا امکان بروز حادثه در این نقاط بالا است.

اما عباس صفری معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز در خصوص رفع نقاط حادثه‌خیز در محدوده‌هایی از محور کرج - چالوس، بیان کرد: ریزش سنگ از خطراتی است که در محورهای کوهستانی همیشه احتمال وقوع آن وجود دارد اما از طرفی عبور از این محورهای کوهستانی هم جذابیت‌ها و شرایط خاص خود را دارد.

وی گفت: برای ایمن‌سازی محورهای کوهستانی مانند محور کرج - چالوس چندین راه وجود دارد که راه اول لق گیری سنگ‌هایی است که انجام عملیات مهار این سنگ‌ها در حریم قانونی فعالیت‌های اداره راهداری استان البرز تعریف‌شده است.

نصب توری برای مهار سنگ در جاده چالوس

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز بیان کرد: حریم مجاز راهداری البرز برای مهار سنگ‌ها و انجام عملیات لق گیری ۲۲.۵ کیلومتر است و بعدازآن حریم منابع طبیعی محسوب می‌شود که برای انجام عملیات تحت پوشش این اداره کل ازجمله آبخیزداری تعریف‌شده است.

صفری گفت: در محور کرج - چالوس و در حوزه استحفاظی استان البرز حدود شش کیلومتر تونل وجود دارد که پوشش سقف این تونل‌ها عمدتاً سنگی است، به همین دلیل در تونل شماره پنج (امیرکبیر) پروژه‌ای عملیاتی شده که بر اساس آن لغزندگی و لق گیری سنگ‌های داخل تونل تثبیت شود.

وی ادامه داد: بدین منظور با استفاده از فناوری روز دنیا پروژه‌ای به‌کاربرده‌ایم که در قالب آن توری‌هایی برای مهار سنگ‌ها استفاده می‌شود که اجرای این پروژه برای حدود یک کیلومتر از تونل شماره پنج تعریف‌شده است و در قالب آن پوشش روی سنگ‌ها به‌منظور برقراری امنیت بیشتر مردم در هنگام ترددها انجام می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز گفت: با توجه به قدمت محور کرج - چالوس و برای ایمنی هرچه بیشتر این محور فناوری‌هایی جدید از خارج کشور واردشده که تاکنون در حدود ۳۰۰ متر از تونل شماره پنج اجرایی شده است.

در دوراهی نوجان احتمال ریزش سنگ از کوه وجود دارد

صفری با اشاره به اینکه برای اجرای کامل این طرح در تونل شماره پنج نیازمند انسداد تونل هستیم، گفت: این مهم به‌راحتی امکان‌پذیر نیست به همین دلیل حدود سه سال است که درگیر پیاده‌سازی این پروژه هستیم.

وی ادامه داد: بحث ریزش سنگ‌ها و به‌کارگیری اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز آن موضوعی جدی است اما چون در محور کرج - چالوس روستاهای زیادی از ابتدای جاده تا تونل کندوان وجود دارد این موضوع موجب شده که شاهد حجم بالای تردد خودروها باشیم.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز گفت: به دلیل حجم بالای تردد جاده به‌طور کامل برای انجام هر نوع عملیات ایمن‌سازی و نگهداری راه در اختیارها نیست، گاهی اوقات از ارتفاع ۴۰۰ متری بالای کوه‌ها که تنها حیات‌وحش در آنجا حضور دارد ممکن است شاهد سقوط و رهاسازی سنگ‌ها باشیم که زمان رخداد چنین حوادثی قابل پیش‌بینی نیست.

صفری بیان کرد: علاوه بر فضای درونی تونل‌ها، در بخش‌هایی دیگر از محور مانند دوراهی نوجان که احتمال ریزش سنگ از کوه وجود دارد، عملیات بهسازی و تثبیت سنگ‌ها با انجام مطالعات مربوط دنبال شده است.

وی عنوان کرد: در کنار موضوع انسداد برای انجام عملیات لق گیری و تثبیت سنگ‌ها بحث تأمین اعتبار ضروری است که باید به آن پرداخته شود تا بتوان اقدامات لازم را به‌طور کامل اجرایی کرد.

شروع فصل سرما در کنار همه جذابیت‌ها مشکلاتی نیز رقم می‌زند این مشکلات در مناطق کوهستانی و برف‌گیر به‌مراتب بیشتر است. ریزش کوه و وقوع بهمن که در بسیاری مواقع کشته می‌دهد از جمله حوادث تلخی است که همه باید برای عدم تکرارش تلاش کنند، دی‌ماه سال ۹۵ بود که براثر ریزش سنگ در محور کرج - چالوس یک خانواده چهارنفری کشته شدند، خاطره‌ای که هنوز از یاد البرزی‌ها نرفته است، پلیس‌راه وزن سنگ را ۴۰۰ کیلو اعلام کرده بود.