استان سمنان ۵۲۰۰هکتار باغ انار دارد/ارتقای میزان محصول دهی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قرائیان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان ضمن اشاره به وجود پنج هزار و ۲۶۳ هکتار باغ انار در استان سمنان، تأکید کرد: در سال زراعی جاری باوجود اثرات سرمازدگی سالهای گذشته، بهطور متوسط از هر هکتار ۱۵ هزار و ۳۹۰ کیلوگرم محصول برداشت میشود که نشان میدهد عملکرد باغداران ما در واحد سطح قابلقبول بوده است.
وی بابیان اینکه برداشت ۶۵ هزار تن انار از باغهای استان سمنان پیشبینی میشود، افزود: سمنان، رکورددار میزان برداشت عملکرد سطح زیر کشت در باغهای انار سراسر کشور است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت انار مربوط به ایوانکی است، تأکید داشت: توسعه باغهای انار در برنامه ششم توسعه در استان هدفگذاری شده که برنامه استانداردسازی باغهای انار یکی از اولویتهای جهاد کشاورزی است.
قرائیان افزود: جایگزینی باغهای مناسب با باغهای نامناسب انار در سطح ۴۵۰ اکار باغات و همچنین اصلاح ۲۵۰ هکتار باغ انار دیگر در برنامه جهاد کشاورزی برای توسعه کشت این محصول قرار دارد.
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