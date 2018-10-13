عقیدتی سیاسی یادگار حضرت امام خمینی (ره) در ارتش است

حجت الاسلام رضا کربلایی محمدی در آستانه فرا رسیدن ۲۴ مهرماه سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی صدور فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۴ مهرماه سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل نهاد مقدس عقیدتی سیاسی در ارتش نهاد مقدس عقیدتی سیاسی یادگاری از سوی حضرت امام خمینی (ره) برای ارتش جمهوری اسلامی است تا دلهای کارکنان را به سوی خدا جذب کند.

وی با تبیین مفاد نامه ۵۳ نهج البلاغه به تشریح ویژگی های نیروهای مسلح از دیدگاه حضرت علی علیه السلام پرداخت و گفت: سربازان همواره باذن الله هستند یعنی به اذن پروردگار قدم برمی دارند و تمام حرکات و سکناتشان به اذن پروردگار و برای احیای دستورات الهی است.

حجت الاسلام کربلایی محمدی افزود: سربازان دژهای استوار و تکیه گاه مطمئن مردم، زینت حاکمان و زمامداران، بازوان ولایت، مایه عزت دین، مایه امنیت جامعه و استواری و قدرت مردم هستند.

رئیس عقیدتی سیاسی قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین یادآورشد: حضرت امام خمینی(ره) با دوراندیشی خود برای هر قشری از جامعه یک یادگاری برجای گذاشتند همانند احیای فریضه مهم عبادی سیاسی نماز جمعه که یک نعمت برای امت اسلامی است تا به برکت آن در کنار یکدیگر جمع شوند و از احوالات همدیگر و جامعه باخبر شوند و نهاد مقدس عقیدتی سیاسی که یادگاری از سوی حضرت امام (ره) برای نیروهای مسلح است.

حجت الاسلام کربلایی محمدی در ادامه سخنانش به تشریح دیدگاه های مختلف موجود در جامعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در رابطه با ارتش پرداخت و اظهارداشت: یک گروه لیبرال ها بودند که اعتقاد داشتند ارتش بایستی به همان روش طاغوتی اداره شود گروه دیگر، گروههای معاند بودند که شعار انحلال ارتش را سرمی دادند و گروه سوم که اعتقاد به ابقای ارتش داشتند معتقد بودند که ارتش باید بماند تا از استقلال تمامیت ارضی کشور دفاع کند و حضرت امام (ره) خودشان پایه ریز این دیدگاه بودند.

وی با اشاره به نقش بی بدیل حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) در بازسازی بدنه ارتش ادامه داد: در آن زمان رهبر معظم انقلاب، نماینده حضرت امام (ره) در شورای عالی دفاع بودند که پیشنهاد دادند برای تقویت و مکتبی کردن ارتش یک نهاد فرهنگی و دینی در داخل ارتش تاسیس شود تا فعالیت های فرهنگی، دینی و سیاسی را دربین کارکنان ارتش ترویج دهند که مورد تصویب حضرت امام (ره) قرار گرفت.

حجت الاسلام کربلایی محمدی با تشریح ماموریت های سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: اولین ماموریت عقیدتی سیاسی در ارتش جایگزین کردن فرهنگ غنی انقلابی، دینی و اسلامی به جای فرهنگ طاغوتی است.

وی ادامه داد: ماموریت بعدی این نهاد مقدس نقش آفرینی معنوی و فرهنگی موثر در انجام ماموریت های ارتش جمهوری اسلامی است که ثمره اش تقدیم ۴۸۰۰۰ شهید در دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم در حال حاضر است.

رئیس عقیدتی سیاسی قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین با استناد به سخنان گهربار فرماندهی معظم کل قوا، ارتش جمهوری اسلامی را به برکت وجود نهاد مقدس عقیدتی سیاسی یک ارتش متدین و انقلابی دانست و یادآورشد: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب بحمدالله ارتش امروز متدین است، ارتش حزب الله است. کلمه طیبه است".

حجت الاسلام کربلایی محمدی اظهارداشت:ارتش جمهوری اسلامی ایران چه در زمان جنگ وچه در زمان صلح در هر جا که نیاز باشد هم در عرصه سازندگی و خدمات رسانی و هم در عرضه دفاعی و خودکفایی پا در رکاب رهبری هستند.

رئیس عقیدتی سیاسی قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین با تشریح افق چشم انداز نهاد مقدس عقیدتی سیاسی در ارتش تصریح کرد: تقویت بصیرت دینی و انقلابی در بین کارکنان و خانواده ها، تقویت روحیه تعاون و صمیمیت در بین کارکنان نیروهای مسلح، افزایش تعامل اثربخش با فرماندهان و گسترش و تقویت فرهنگ و ارزش های اسلامی در ارتش چشم انداز عقیدتی سیاسی است.