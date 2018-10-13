لیگ فوتبال ایران در جمع ۱۰ لیگ برتر قاره آسیا قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه صنعتی ورزشی آسیا و کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی کشورهایی که لیگ آنها نامزد بهترین لیگ این قاره شده است را اعلام کرد که بر این اساس نام ایران هم در میان کاندیداها دیده می شود.

ژاپن، کره جنوبی، امارات، استرالیا، چین، تایلند، ازبکستان، قطر، ایران و عربستان ۱۰ کشوری هستند که لیگ آنها نامزد بهترین لیگ قاره آسیا شده است.

این لیگ ها بر اساس معیارهایی همچون مدیریت، عملکرد مالی، مسابقات، بازاریابی، ارتباطات و مسائل فنی و نظم مسابقات انتخاب شده اند. قرار است سه لیگ نهایی برای تقدیر در مراسمی که در تایلند برگزار می شود، انتخاب شوند.