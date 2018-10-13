نشست نظریه های هنر و علوم شناختی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این درسگفتار که به همت گروه نظریه و نقد هنر پژوهشکده هنر برگزار می‌شود «دکتر صالح طباطبایی»، هنرپژوه، نویسنده و مترجم با موضوع «نظریه های هنر و علوم شناختی» سخنرانی می‌کند.



هدف از برگزاری این درسگفتارها بررسی گام به گام مسائل مهم حوزه نظریه، فرانقد و نقد هنر، تبیین پارادایم‌ها و رویکردهای نظریه و نقد در هنر، و بازاندیشی مفاهیم و چالش‌­های معطوف به این حوزه از مطالعات نظری هنر است. در هر نشست پس از ارائه بحث، به تناسب موضوع، کتاب‌ها و مقالات مهم مرتبط با مباحث از سوی سخنرانان معرفی خواهد شد.



این درسگفتار روز سه شنبه ۲۴ مهرماه ۹۷، ساعت ۱۶تا ۱۸ در پژوهشکده هنر به نشانی تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از خیابان امام خمینی، نبش کوچه شهید حسن سخنور، شماره ۲۹ برگزار می‌شود.



حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.