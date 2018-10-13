نمایش مستندهایی درباره ۲ استاد زبان فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مستندهای «شناسای سخن» و «نادره کار» از ساعت ۱۷ عصر روز یکشنبه ۲۲ مهرماه ۹۷ در سالن سینماحقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش عمومی درآمده و سپس با حضور منوچهر مشیری کارگردان، ناصر صفاریان مسئول نمایش و نشست فیلم‌ها و مهرداد فراهانی منتقد مهمان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

«شناسای سخن» مستندی درباره دکتر حسن انوری سرپرست تألیف فرهنگ بزرگ سخن، مصحّح گلستان سعدی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. او به‌عنوان چهره ماندگار در رشته ادبیات معرفی شده و از حافظ‌پژوهان است.

«نادره کار» هم مستند- پرتره‌ای با موضوع استاد سیدمحمد دبیرسیاقی از ارکان چهارگانه لغت‌پژوهان معاصر ایران متشکل از علامه علی‌اکبر دهخدا، دکتر محمد معین، دکتر سیدجعفر شهیدی است که هفته گذشته بدرود حیات گفت. در این برنامه و پس از نمایش فیلم، یادی از این استاد گرامی خواهد شد.

عموم علاقمندان برای تماشای این دو فیلم مستند و شرکت در جلسه نقد و بررسی آن می‌توانند از ساعت ۱۷ عصر یکشنبه ۲۲ مهرماه به سالن «سینماحقیقت» واقع در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه کنند.