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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

بازگشت «طلسم شدگان» به تلویزیون پس از ۱۴ سال

بازگشت «طلسم شدگان» به تلویزیون پس از ۱۴ سال

اولین قسمت سریال تلویزیونی «طلسم شدگان» از شنبه ۲۱ مهرماه ساعت ۱۳ روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، مجموعه تلویزیونی «طلسم شدگان» محصول گروه فیلم و سریال شبکه تهران در  سال ۱۳۸۳ است که کارگردانی آن را داریوش فرهنگ بر عهده داشته است. این مجموعه در ۲۵ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای تهیه و تولید شده است.  

فیلمنامه «طلسم شدگان» را جابر قاسمعلی نوشته است. این سریال قصه زندگی دختری به نام مهشید را روایت می کند که مشکلات و ناملایمات زندگی از او زنی استوار و پابرجا می‌سازد. وقایع و ماجراهای این مجموعه که در زمان حال و طی مدتی حدود ۶ ماه اتفاق می‌افتند، از زمانی آغاز می‌شوند که بیماری نسرین، مادر مهشید که نقش او را بیتا فرهی بازی می‌کند به مرحله خطرناکی می‌رسد و ...

در این سریال بازیگرانی چون امین زندگانی، زیبا بروفه، شهرام حقیقت دوست، پرویز پورحسینی، مهدی هاشمی، بیتا فرهی، حمیرا ریاضی، آناهیتا همتی، زهره حمیدی، صفا آقاجانی، اتابک نادری و حشمت آرمیده به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سریال «طلسم شدگان» از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۳ پخش می شود.

کد مطلب 4428638

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