بازگشت «طلسم شدگان» به تلویزیون پس از ۱۴ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، مجموعه تلویزیونی «طلسم شدگان» محصول گروه فیلم و سریال شبکه تهران در سال ۱۳۸۳ است که کارگردانی آن را داریوش فرهنگ بر عهده داشته است. این مجموعه در ۲۵ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای تهیه و تولید شده است.

فیلمنامه «طلسم شدگان» را جابر قاسمعلی نوشته است. این سریال قصه زندگی دختری به نام مهشید را روایت می کند که مشکلات و ناملایمات زندگی از او زنی استوار و پابرجا می‌سازد. وقایع و ماجراهای این مجموعه که در زمان حال و طی مدتی حدود ۶ ماه اتفاق می‌افتند، از زمانی آغاز می‌شوند که بیماری نسرین، مادر مهشید که نقش او را بیتا فرهی بازی می‌کند به مرحله خطرناکی می‌رسد و ...

در این سریال بازیگرانی چون امین زندگانی، زیبا بروفه، شهرام حقیقت دوست، پرویز پورحسینی، مهدی هاشمی، بیتا فرهی، حمیرا ریاضی، آناهیتا همتی، زهره حمیدی، صفا آقاجانی، اتابک نادری و حشمت آرمیده به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سریال «طلسم شدگان» از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۳ پخش می شود.