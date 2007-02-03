واژگان بوردیو مکتوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب واژگان بوردیو نوشته مشترک کیستی ین شویره و اولیویه فونتن در 152 صفحه ، و قطع رقعی با بهای 1800 تومان وارد پشخوان کتابفروشی ها خواهد شد .

مجموعه " واژگان بوردیو " اصطلاحات اصلی هر فیلسوف را به ترتیب حروف الفبا را ارائه می دهد و کار را بر مبنای این اصل آغاز می کند که هر فیلسوفی فقط در زبان و وازگان خاص خود یا واژگان مشترکی که از آن خود کرده است قابل فهم است .

رویکرد این مجموعه به هر مفهوم به سطح را در بر می گیرد که دو متن به گونه ای از هم متمایز می شود ؛ نخست تعریفی پایه ای و قابل فهم برای دانشجویان مبتدی و دوم رویکردی علمی برای دانشجویان پیشرفته تا مدرسان و سرانجام رویکردی آزادتر که تاویلی وسیع را امکان پذیر می کندد مثلا بازتاب این مفهوم در بطن نظام فلسفی .

کتاب " واژگان بوردیو " ، مجلد اول از مجموعه ای است با عنوان " واژگان فلاسفه " که این ناشر به تازگی اقدام به انتشار آنها کرده و قرار است در هر مجلد راهی برای فهم یک نظام فلسفی یک اندیشمند را به دست دهد .