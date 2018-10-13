مرگ ۲ نفر براثر مسمومیت با گاز پیکنیک در سمیرم

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو جوان ۲۷و ۲۹ ساله بر اثر مسمومیت گاز دی اکسید کربن به علت استفاده از پیکنیک در چادر در محل سمیرم در روستای بازارگاه پادنا جان خود را از دست دادند.

وی بیان داشت: براثر برخورد پژو ۴۰۵ و نیسان در جاده اصفهان - داران، پنج نفر مصدوم شدند که شامل یک کودک هفت ساله و سه جوان ۱۴، ۱۶ و ۱۹ ساله بودند و یک زن ۴۲ ساله بود که به بیمارستان شهید رجایی داران انتقال یافتند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از وقوع واژگونی سمند در جاده نایین - اصفهان خبر داد و افزود: در این حادثه دو کودک ۶ و ۸ ساله و پنج مرد بین رنج سنی ۲۴ تا ۴۱ ساله مصدوم شدند و به بیمارستان فارابی انتقال یافتند.

وی به حادثه واژگونی وانت پیکان در کمربندی خمینی شهر - نجف آباد ابتدای چشمه لادر نیز اشاره کرد و گفت: در این حادثه پنج آمبولانس ۱۱۵ و هلال احمر اعزام شد.

راستین از مرگ یک دختر سه ساله خبرداد و افزود: یک جوان ۲۴ ساله و دو کودک شش ماهه و ۱۱ ساله و هفت زن بین رنج سنی ۱۶ تا ۴۵ ساله در این حادثه مصدوم شدند و به بیمارستان ۹ دی منظریه خمینی شهر انتقال یافتند.