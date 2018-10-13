به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انتظامی در روزنامه وطنامروز درباره رفتار خاص یکی از مجریان ورزشی تلویزیون نوشته است:
«۱- همه رسانههای حرفهای دنیا قوانینی دارند که عوامل فعال در آنها باید مجری بیکم و کاست این مقررات و ضوابط باشند. به طور قطع وقتی فردی حرفهای در این رسانهها مشغول کار میشود، در نخستین گام همه ضوابط و بایدهای آن رسانه را پذیرفته که اجازه فعالیت دریافت کرده است. هرگونه اقدام برخلاف آنچه پروتکلهای حرفهای یک رسانه تعیین کرده است موجب جریمه و حتی قطع همکاری افراد خواهد شد.
۲- از سالها پیش در همین رسانه و رسانههای مختلف ورزشی و غیرورزشی درباره رفتارهای خارج از عرف مجری و تهیهکننده برنامه نود دهها مطلب نوشته و به مدیران تلویزیون تذکر داده شده است که بیتوجهی به رفتارهای غیرحرفهای و خارج از ضوابط این فرد تبعات فراوانی برای رسانه ملی خواهد داشت. برخوردهای شخصی با عوامل فوتبال، تخریب افراد بر اساس سلایق شخصی، چهره کردن افرادی که مورد علاقه مجری برنامه هستند، دخالت در اموری غیر از فوتبال و حتی دخالت در مسائل سیاسی با سوءاستفاده از آنتن رسانه ملی از جمله مواردی است که فردوسیپور در این سالها مکرر مرتکب شده و تذکر قابل توجهی دریافت نکرده است و این موجب شده تا حتی به مدیران تلویزیون که همه شهرت خود را مدیون آنهاست نیز پاسخگو نباشد.
۳- در تازهترین اتفاق از این نوع، با تصمیم مدیران شبکه سوم قرار شده است مسابقات لیگ ملتهای اروپا هر شب به صورت زنده از این شبکه پخش شود و با توجه به تعطیل بودن مسابقات لیگ، قرار شده است مسابقه بسیار حساس و زیبای تیمهای اسپانیا و انگلیس از شبکه سوم پخش شود و طبعا برنامه نود این هفته تعطیل خواهد بود. متاسفانه فردوسیپور بر اساس عادت همیشگی با یک خبرگزاری خاص مصاحبه و به صورت غیرمستقیم از این اقدام گلایه کرده است و با وجود اینکه به وی ابلاغ شده برنامه این هفته پخش نخواهد شد، باز هم تاکید کرده که کارهای خود را طبق روال انجام میدهد. این اقدام همان فشار وارد کردن بر مدیران تلویزیون از طریق رسانههای دیگر برای رسیدن به مقصود است؛ اقدامی که بارها توسط این فرد انجام شده و در بسیاری از موارد به نتیجه رسیده است.
پیش از این حتی شاهد قهر کردن و مصاحبههای گلایهآمیز مجری نود بودهایم. قطعا اینکه یک تهیهکننده یا مجری مسائل داخلی رسانه خود را به محیط رسانههای دیگر بکشاند و مصاحبه کند در هیچ رسانه حرفهای در دنیا پذیرفته نیست و این اقدام حتی در سایر بخشهای صداوسیما هم مشاهده نمیشود و اگر موردی بوده قطعا با آن برخورد شده است.
۴- به نظر میرسد مدیریت جدید شبکه سوم باید با حساسیت بیشتری به این موضوع بپردازد و اجازه ندهد اقدامات یک مجری و تهیهکننده ساده، وجهه شبکه پرمخاطب ۳ را بیش از این خدشهدار کند. فردوسیپور هم باید همانند همه افراد حاضر در رسانه به ضوابط آن پایبند باشد و نباید یک تصمیم داخلی در شبکه سوم را در رسانههای عمومی به چالش بکشد. این تذکری است که سالهاست به مدیران تلویزیون داده میشود و امیدواریم مدیریت جدید به آن گوش دهد.»
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