اولین بخش طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران تا پایان سال تقدیم شورای شهر می شود / 12خط مترو در طرح جامع حمل و نقل تهران پیش بینی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام این مطلب اظهار داشت : نخستین بخش طرح جامع، دو مبحث مهم " سامانه حمل و نقل ریلی پایتخت " و " شبکه یکپارچه حمل و نقل شهری " را در بر می گیرد.

مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: طرح جامع باعث شناخت مسائل ترافیک و حمل و نقل عمومی و تبیین دیدگاه مدیریت شهری نسبت به موضوع مهم حمل و نقل همگانی و ترافیک پایتخت می شود.

به گفته وی طرح جامع از جنس کارهای زودبازده نیست و با تدوین سیاست های و ترسیم چارچوب ها از اعمال سلیقه های شخصی و اجرای تصمیمات فردی که معمولا آثار و تبعات منفی در بردارد جلوگیری می کند.

معاون شهردار تهران با تاکید بر این که در جهان امروز برای مترو به عنوان سیستم حمل و نقل انبوه بر جایگزین بهتری تعریف نشده ، تصریح کرد: بر اساس تجارب جهانی و بر مبنای نیازهای بومی ، تکمیل شبکه مترو به طور جدی در دستور کار مدیریت، شهری قرار دارد.

مهندس تشکری هاشمی با اشاره به اهمیت مترو در جابجایی انبوه شهروندان و ضرورت توسعه آن در چهار گوشه شهر ، اضافه کرد: بر این اساس علاوه بر 7 خط مصوب 4 خط سریع السیر و یک خط جدید و در مجموعه 12 خط مترو در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران پیش بینی شده است.

به گفته وی توجه به مترو به مفهوم بی توجهی به سایر سیستم های حمل و نقلی نیست و برای نمونه یکی دو خط پیش بینی شده برای مترو که دارای جذبه های گردشگری می باشند، هم زمان از قابلیت استفاده برای مونوریل نیز برخوردارند.

معاون شهردار تهران سیستم های حمل و نقل ریلی سبک ( LRT) و حمل و نقل سریع اتوبوسی ( BRT) را از جمله سیستم های مکمل مترو بر شمرد و اظهار داشت : در این میان توسعه خطوط ویژه در معابر شریانی و بزرگراهی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

مهندس تشکری هاشمی با اظهار خوشحالی از به راه افتادن چرخ های قطار تبصره 13 با همراهی و همکاری وزارت کشور افزود: بالاخره انتظارات ما و مردم تهران از تبصره 13 پس از ماه ها به سر آمده و در واپسین ماه های سال شاهد تحقق گام به گام مفاد این تبصره هستیم .

به گفته وی علاوه بر سه هزار دستگاه تاکسی نو سازی شده در ده ماهه امسال ، دو هزار دستگاه تاکسی دیگر نیز تا پایان سال جاری وارد سامانه تاکسیرانی می شوند و نخستین بخش از 1500 دستگاه خودروی ون که هر یک ظرفیت 10 مسافر را دارند ، برای اولین بار در اسفند ماه وارد شبکه حمل و نقل شهری می شوند.

معاون شهردار تهران از ورود 250 دستگاه میدی باس به شبکه حمل و نقل حومه ای تهران پیش از فرا رسیدن سال جدید خبر داد و تصریح کرد: این وسایل نقلیه که هر یک ظرفیت 30 مسافر را دارند ، عموما جایگزین اتوبوس های از رده خارج برون شهری در مسیر میدان آزادی به شهرکهای غرب تهران می شوند.

مهندس تشکری هاشمی از تحویل 374 دستگاه اتوبوس جدید علاوه بر 726 دستگاه اتوبوسی که در شهریور ماه وارد ناوگان اتوبوسرانی شده اند خبر داد و اضافه کرد: با احتساب 1100 دستگاه اتوبوس جدید و 250 دستگاه میدی باس ، ناوگان حمل و نقل عمومی تهران با 1350 دستگاه وسیله نقلیه جدید نوسازی می شود.

به گفته وی از مجموع 2750 دستگاه اتوبوس سهمیه شهر تهران ، تکلیف تحویل 1350 دستگاه اتوبوس روشن شده که با توجه به نزدیک شدن به زمان خریدهای نوروزی شهروندان امیدواریم با مساعدت وزارت کشور 1400 دستگاه اتوبوس باقی مانده از سهم تهران نیز به زودی تحویل شود.