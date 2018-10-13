به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار بعدازظهر شنبه در جلسه طرح گفتگوی ملی خانواده و بین نسلی که در استانداری همدان برگزار شد، بابیان اینکه در تاب آوری اجتماعی باید مشکلات را بشناسیم و راه حل برای آنها داشته باشیم، گفت: امروز خانواده با بحران ها و چالش هایی مواجه است که بخشی از آن اقتصادی است.

وی بابیان اینکه در استان همدان در این زمینه کارهای خوبی انجام شده و در راستای بهبود فضای کسب و کار و اشتغال با تلاش های استاندار همدان گام هایی برداشته شده است، گفت: آسیب های اجتماعی می تواند به خانواده آسیب وارد کند و باید مقابله با آن در اولویت باشد.

ابتکار عنوان کرد: از ابتدای دولت دوازدهم گفتگو و مفاهمه در خانواده را دنبال کرده ایم و در ۲۱ استان این موضوع آغاز شده و طی همکاری با جامعه شناسان افرادی برای بررسی این طرح در نظر گرفته شده اند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در راستای آموزش مهارت های زندگی با آموزش و پرورش وارد مذاکره شده ایم، عنوان کرد: مشکلات و آسیب های اجتماعی مختص ایران و استان همدان نیست بلکه فراگیر است و در تمام دنیا هم وجود دارد.

ابتکار بابیان اینکه در طرحی ۵۵ هزار نفر از مردم کشورهای مختلف دنیا در طیف سنی مختلف را مورد نظرسنجی قرار داده و درمورد تنهایی از آنها سئوال پرسیده اند چراکه گفته می شود دوره معاصر دوره تنهایی است و حتی موضوع به حدی مهم است که برخی کشورهای اروپایی وزیر تنهایی دارند و چندروز پیش انگلیس وزیر خودکشی هم مشخص کرد، گفت: در این نظرسنجی ۴۰ درصد جوانان بین ۱۶ تا ۳۵ سال احساس تنهایی کرده اند.

ابتکار با تاکید بر اینکه این نظرسنجی نشان می دهد که این بحران ها مختص ایران نیست اما متاسفانه گاهی موضوع به شکلی در فضای مجازی عنوان می شود که گویی ایران بدترین کشور دنیا در تمام آسیب های اجتماعی است، گفت: این احساس تنهایی در حالی در جوانان بیشتر بوده که انتظار می رفت آمار سالمندانی که احساس تنهایی می کنند بیشتر باشد اما عنوان شده این جوانان در حالی که خانواده هم دارند احساس تنهایی می کنند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه با این نگاه در ادامه بحث گفتگوی خانواده گفتگوی بین نسلی را نیز مطرح کرده ایم، گفت: اگر نتوانیم با فرزندانمان درست گفتگو کنیم و خوب بشنویم و احساس شنیده شدن را به نسل جوان بدهیم تا بدانند ارتباط را می توانند برقرار کنند حتما مشکلات بسیاری در زمینه اجتماعی و روان شناختی خواهیم داشت.

ابتکار بابیان اینکه معضل گسست بین اعضای خانواده در استان های مختلف وجود دارد و در استان هایی که شاخص بیکاری بالاست یا آمار اعتیاد قابل توجه است این مسئله پیچیدگی های خاص خود را دارد، گفت: هر استانی باید براساس توانمندی خود و استفاده از توان اساتید و تشکل ها در راستای حل مشکلات قدم بردارد و در تمام حوزه ها تلاش کند.

وی در ادامه با بیان اینکه توجه به موضوع عدالت جنسیتی به حل مشکلات و آسیب ها کمک می کند، گفت: یکی از محورهای عدالت جنسیتی موضوع ایجاد فرصت ها برای حضور زنان در عرصه مدیریت است که براساس مصوبه شورای اداری و ابلاغ رئیس جمهور از ابتدای دولت دوازدهم به گونه ای سیاستگذاری شده که ۳۰ درصد از پست های مدیریتی دولت در اختیار خانم ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۱ درصد کارکنان دولت خانم ها هستند، گفت: بین این ۴۱ درصد؛ خانم های توانمند که امکان و علاقه برای کسب مناصب مدیریتی و حضور در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های دولت را دارند وجود دارد و کشور باید از توانمندی آنها بهره مند شود.

ابتکار بابیان اینکه این سیاست به استانداران و وزرا ابلاغ شده و پیگیر موضوع نیز بوده ایم، گفت: اخیرا کارنامه ای برای استانداران ارسال و وضعیت هر استان از نظر انتصابات ۳۰ درصد و میزان پیشرفت اعلام شده، کمااینکه ۷ معاون فرماندار زن در همدان منصوب شده و باید برنامه ریزی کنیم به ۳۰ درصد برسیم.

وی تاکید کرد: این حرکت به معنی بی توجهی به جایگاه زنان و بر هم زدن تعادل در خانواده نیست بلکه بسیاری از زنان ما توانمندی آن را دارند که نقش خود را در خانواده با همکاری همسران خود تقویت کنند و ارتقا دهند و علاوه بر آن مسئولیت های اجتماعی جدی تری به خصوص در عرصه مدیریتی داشته باشند که این یک مطالبه است و امیدواریم در جلسات آتی دولت عملکرد وزرا در خصوص انتصاب زنان در پست های مدیریتی را ارائه دهیم.