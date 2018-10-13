۱۵۸هزار نخ سیگار قاچاق در ساوه کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، پرویز اسدی در این باره اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان ساوه طی تحقیقاتی از فعالیت فردی در زمینه جابجایی سیگار قاچاق از غرب کشور به استان مرکزی و استان های مجاور مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه افزود: با اقدامات نامحسوس پلیس، زمانی که این فرد با یک دستگاه خودروی سواری در حال تردد از یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان ساوه بود، شناسایی و دستگیر شد.

اسدی تصریح کرد: در بازرسی انجام شده از خودروی این فرد، تعداد ۱۵۸ هزار نخ سیگار قاچاق کشف و متهم نیز برای برخورد قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.