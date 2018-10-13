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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۱

فرمانده انتظامی ساوه:

۱۵۸هزار نخ سیگار قاچاق در ساوه کشف و ضبط شد

۱۵۸هزار نخ سیگار قاچاق در ساوه کشف و ضبط شد

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از دستگیری فردی که در زمینه تهیه و توزیع سیگار قاچاق در چند استان فعالیت می کرد، خبر داد و گفت: در بازرسی از خودروی این فرد ۱۵۸ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، پرویز اسدی در این باره اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان ساوه طی تحقیقاتی از فعالیت فردی در زمینه جابجایی سیگار قاچاق از غرب کشور به استان مرکزی و استان های مجاور مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه افزود: با اقدامات نامحسوس پلیس، زمانی که این فرد با یک دستگاه خودروی سواری در حال تردد از یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان ساوه بود، شناسایی و دستگیر شد.

اسدی تصریح کرد: در بازرسی انجام شده از خودروی این فرد، تعداد ۱۵۸ هزار نخ سیگار قاچاق کشف و متهم نیز برای برخورد قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4429079

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