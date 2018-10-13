به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه ژاپنی یومیوری شیمبون به نقل از مقامات این کشور اعلام کرد که وزارت دفاع در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ قرار است اقدام به خرید ۲۰ فروند جنگنده پیشرفته اف ۳۵ از آمریکا کند.

در این گزارش گفته شده علاوه بر این وزارت دفاع ژاپن تصمیم دارد تا سال ۲۰۲۴ حداقل ۴۲ فروند جنگنده پیشرفته را به ناوگان نیروی هوایی این کشور بیافزاید و این تصمیم مقامات ژاپن با هدف تقویت توازن در مقابل چین صورت می‌گیرد.

خرید این جنگنده‌ها با توجه به افزایش بودجه نظامی ژاپن صورت می‌گیرد که در سال ۲۰۱۸ به میزان ۸۹۷ میلیارد دلار اعلام شد.

طی چند سال گذشته ژاپن همزمان با افزایش تحرکات کره شمالی و همچنین توسعه فعالیت‌های چین در حوزه تولیدات نظامی، بودجه نظامی خود را افزایش داده است و در سال ۲۰۱۸ بودجه این کشور در حوزه نظامی بزرگترین بودجه تاریخ این کشور اعلام شد.