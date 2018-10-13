مقابله با زمین خواری و تخلفات ساخت و ساز در منطقه آزاد اروند

مجید رحیمی قشقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وظیفه نظارتی منطقه آزاد اروند در خصوص تصرف غیرقانونی در اراضی دولتی و ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده اروند، سازمان منطقه آزاد اروند اقدام به تشکیل «کارگروه صیانت از اراضی» کرد.

وی توضیح داد: در قالب این کارگروه، مقابله با زمین خواران و متخلفان با همراهی و هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان های آبادان و خرمشهر، شهرداری ها و ادارات راه و شهرسازی انجام می شود.

رحیمی قشقایی با یادآور شدن اینکه نظارت و پایش اراضی محدوده ای که در سایر نقاط کشور در اختیار راه و شهرسازی و شهرداری است، طبق آیین نامه نحوه استفاده از اراضی در قانون مناطق آزاد از سال ۹۲ به عهده سازمان منطقه آزاد اروند قرار داده شده است، تاکید کرد: ادارات شهرداری و راه و شهرسازی بر اساس قانون موظف به ارسال اطلاعات و هماهنگی لازم با سازمان منطقه آزاد اروند هستند.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای ایفای حقوق شهروندان منطقه آزاد اروند انجام می شود از عموم شهروندان منطقه آزاد اروند خواست در صورت مشاهده تخلفات از طریق سامانه پیام مدیریت بازرسی سازمان منطقه آزاد اروند، گزارش یا شکایات خود را به ثبت برسانند.

تلفن پیغام گیر بازرسی سازمان منطقه آزاد اروند به شماره ۵۳۵۳۵۱۹۹ راه ارتباطی بود که توسط مدیر اطلاعات جغرافیایی و طرح های کلان توسعه زیرساخت سازمان منطقه آزاد اروند برای ثبت شکایات مردمی اعلام شد.