سید موسی خادمی در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون ابلاغ قانون منع به کار گیری بازنشستگان اظهار داشت: در لرستان مدیر بازنشسته نداریم که مشمول این قانون شود.

وی یادآور شد: خوشبختانه در استان در این مورد از قبل رعایت می شده و مدیر بازنشسته به کار گرفته نشده است.

استاندار لرستان افزود: ممکن است در بین غیر مدیران کسانی باشند که به حکم جانبازی و ایثارگری زیر ۵۰ درصد در سیستم باشند، که بر اساس قانون این افراد دیگر نمی توانند ادامه دهند و از سیستم خارج می شوند.

خادمی همچنین تصریح کرد: در بین معاونین استانداری نیز فرد بازنشسته نداریم.

وی در رابطه با این سوال که آیا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان بازنشسته نیست؟ یادآور شد: گودرز امیری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بازنشسته نیست؛ افرادی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند که بازنشسته شده و از سیستم بیرون بروند و بعد دوباره فرد را وارد سیستم کنیم.

بر اساس این گزارش، گودرز امیری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار لرستان پیش از این در نشست با خبرنگاران گفته بود: من ۳۵ سال بیشتر خدمت کرده ام، اگر طبق قانون قرار باشد بازنشسته شوم منت می کشم و اگر قرار باشد بمانم و قانون اجازه دهد منت می کشم که خادم هم تباران خودم باشم.