۲۹۸ واحد تولیدی استان سمنان متقاضی تسهیلات رونق تولید هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی صبح یک‌شنبه در یک‌صد و بیست و سومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری ضمن بیان اینکه ۲۹۸ واحد تولیدی متقاضی تسهیلات رونق تولید سال جاری شدند، ابراز داشت: در این ستاد واحدهای در شرف تعطیل موردبررسی قرارگرفته و با توجه به مشکل موجود برای آن واحد ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

وی بابیان اینکه تاکنون ۸۰ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند، افزود: به این واحدها تسهیلاتی معادل دو میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال پرداخت خواهد شد که ۵۴ واحد به صنعت و ۲۶ واحد بخش کشاورزی را شامل می‌شود.

ایجاد فرصت شغلی برای ۳۵ نفر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه در این نشست و با تصمیم اعضای کارگروه با پرداخت تسهیلات به ارزش ۶۰۳ میلیارد ریال به ۴۳ واحد تولیدی استان موافقت شد، ابراز داشت: با پرداخت تسهیلات به این واحدها برای ۳۵ نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

اسودی در ادامه تصریح کرد: طی این جلسه پیرامون تخصیص و توزیع سهمیه پرداختی تسهیلات به بانک‌های عامل استان بحث و تبادل‌نظر شد که با تصویب اعضا سهم ۱۱ هزار میلیارد ریالی تسهیلات سال ۹۷ با بانک‌ها تخصیص داده شد.

وی با اشاره به تخصیص سهمیه پرداختی تسهیلات بانک‌های عامل، افزود: بانک‌ها در راستای حمایت از تولید داخلی و بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد و تثبیت اشتغال، در تحقق تعهد سهمیه پرداختی تلاش و همت کنند.

اجرایی شدن ۷۳درصد مصوبات

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان از بررسی مشکلات بانکی و زیربنایی دو واحد تولیدی در این نشست خبر داد و ابراز داشت: در بخش رفع موانع تولید این کارگروه تاکنون مشکلات ۶۳۴ واحد تولیدی استان بررسی و در راستای رفع موانع یک هزار و ۵۰۸ مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رسیده است.

اسودی افزود: از این تعداد مصوبه ۴۴درصد مربوط به امور بانکی و تسهیلات، ۱۸درصد مربوط به امور زیربنایی، ۱۶ درصد مربوط به امور مالیاتی، ۱۱درصد مربوط به تأمین اجتماعی و مابقی سایر را شامل می‌شود که ۷۳ درصد مصوبات اجرایی و مابقی در دست اجرا است.