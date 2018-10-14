در صورت همکاری ها، خاوری را یک هفته ای بازداشت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ سردار حسین اشتری با حضور در برنامه «نگاه یک» با اشاره به دهه اول ماه محرم و برگزاری باشکوه آیین های این ماه افزود: این آیین ها در بیش از ۱۰۰ هزار حسینیه و مسجد برگزار شد و این به جز ایستگاه های صلواتی و چادرهای برگزاری مراسم بوده است.

وی ادامه داد: با تلاش نیروی انتظامی و همکاری خوب مردم و هیئت های مذهبی، این آیین ها در امنیت و با نظم کامل برگزار شد.

سردار اشتری با اشاره به اینکه مراسم اربعین آقا اباعبدالله الحسین(ع) یکی از با شکوه ترین مراسم است، گفت: در این ایام حدود ۲ میلیون زائر عتبات حضور دارند و برقراری نظم و امنیت این ایام، عملیات بسیار بزرگی است که بر عهده نیروی انتظامی است.

فرمانده نیروی انتظامی از مردم خواست با نیروی انتظامی همکاری کنند از جمله اینکه گذرنامه معتبر داشته باشند.

سردار اشتری با بیان اینکه در کمتر از ۴۸ ساعت، گذرنامه تحویل زائران می شود، گفت: ساعات کار دفاتر پلیس + ۱۰ و دفاتر گذرنامه افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه مرز خسروی همیشه باز بوده و زائران در آن تردد می کنند، افزود: اما برای زائران به صورت کاروانی و جمعی هنوز دولت های ایران و عراق به این نتیجه نرسیدند که از این مرز تردد داشته باشند اگر به توافق برسند، نیروی انتظامی آمادگی ارائه خدمات در این مرز را هم دارد.

برخورد مقتدرانه با قانون شکنان

سردار اشتری با اشاره به شعار امسال نیروی انتظامی مبنی بر "پلیس مقتدر؛ امین مردم" گفت: اقتدار باید توام با عدالت، رافت و مهربانی باشد اما پلیس باید در مقابل قانون شکنان و قانون گریزان، مقتدرانه برخورد کند.

فرمانده ناجا با اشاره به انتشار برخی فیلم ها در فضای مجازی علیه نیروی انتظامی گفت: به نظرمی رسد برخی به عمد این تصاویر را پخش می کنند و معاند هستند و اصولا از خارج کشور هدایت می شوند.

وی افزود: البته ممکن است گاهی تاخیر و کوتاهی در اجرای ماموریت های نیروی انتظامی رخ دهد اما برخی منتشرکنندگان، برای تخریب ناجا همه فیلم را منتشر نمی کنند و قسمتی از آن را نشان می دهند.



فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه مردم شکایات خود را با سامانه ۱۹۷در میان بگذارند، گفت: در سال، حدود یک میلیون تماس با این مرکز داریم که در آن هم انتقاد و هم پیشنهاد مطرح می شود.

سردار اشتری افزود: مردم اگر تندی و تخلفی از مأموران نیروی انتظامی دیدند حق برخورد و توهین ندارند بلکه باید آن تخلف را به مراجع صلاحیت دار اعلام کنند تا رسیدگی شود.

وی اضافه کرد: اگر کسی به مامور نیروی انتظامی توهین یا حمله کند بر اساس قانون با او برخورد می شود. اقتدار پلیس یعنی اقتدار کشور و تک تک مردم اگر اقتدار پلیس خدشه دار شود به همان میزان امنیت و آرامش مردم کم می شود.

این مقام عالی انتظامی درباره بهبود وضعیت معیشت ماموران نیروی انتظامی هم گفت: از این بابت شرمنده همکاران هستم زیرا نمی توانیم بخشی از مشکلات معیشتی آن ها را حل کنیم اما گام هایی را در سال های ۹۵ و ۹۶در این زمینه برداشتیم و در سال آینده هم گام های خوبی را خواهیم برداشت.

سردار اشتری با بیان اینکه هر میزان که به معیشت ماموران نیروی انتظامی رسیدگی کنیم آن ها با آرامش بیشتری ماموریت خود را انجام می دهند از مسئولان خواست حمایت های مادی خود را از ناجا افزایش دهند و تجهیزات به روز را برای این نیرو فراهم کنند.

فرمانده نیروی انتظامی درباره مقابله با اخلال گران نظام اقتصادی نیز گفت: دشمنان با تحریم اقتصادی می خواهند مردم کشورمان را تحت فشار قرار دهند و در این میان برخی از داخل هم از این موقعیت سوء استفاده می کنند.

برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا و ارز

سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نیروی انتظامی برخورد قاطعی با قاچاقچیان انجام داده است، افزود: امسال در مقایسه با سال گذشته در کشف قاچاق بیش از ۶۰ درصد افزایش داشتیم و پرونده های بالای ۵۰۰ میلیون تومان بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: نیروی انتظامی در مقابله با اخلال گران بازار سکه و ارز هم وارد شد و تعداد قابل توجهی از آن ها را شناسایی کرد و با هماهنگی دستگاه قضائی دستگیر کرد، اکثر پرونده هایی که امروز در این زمینه مطرح است از جمله آن هاست.

۶ تن از همدستان مدیر سکه ثامن بازداشت شده اند

سردار اشتری در ادامه برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به شناسایی اموال مدیر سکه ثامن ابراز امیدواری کرد: بخش عمده ای از طلب شاکیان به آنها بازگردانده شود ضمن اینکه همسر و ۶ تن از همدستان مدیر سکه ثامن نیز بازداشت شده اند.

وی دستگیری مدیر سکه ثامن در خارج از کشور را که با کار اطلاعاتی پیچیده صورت گرفت، نشانه قدرت پلیس دانست و گفت: در صورتی که مجموعه قضائی و سیاسی کشور محل اقامت خاوری همکاری کند در یک هفته او را بازداشت و به کشور باز می گردانیم چنانکه پلیس هر ماه چند متهم را در خارج از کشور بازداشت و به کشور باز می گرداند.

افزایش کشف جرایم توسط پلیس فتا

فرمانده نیروی انتظامی افزود: در چند ماه اخیر در حوزه جرایم اقتصادی و فضای مجازی پلیس هزار نفر را احضار کرد که برای بیش از ۲۰۰ نفر از آنان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی تحویل شد.

سردار اشتری افزود: پلیس فتا با وجود نوپا بودن موفق شده است تا اقدامات خوبی در حوزه فضای مجازی انجام دهد.

وی با اشاره به خرید تجهیزات جدید برای پلیس فتا در دو سال اخیر گفت: اگرچه جرایم در فضای مجازی رو به رشد است اما همزمان قدرت کشف جرایم توسط پلیس فتا نیز افزایش یافته است.

سردار اشتری افزود: روزانه صدها هزار حمله سایبری به کشور رخ می دهد که گاهی تعداد آن به یک میلیون هم می رسد که بیشتر آنها شناسایی و دفع می شود.



توقف شماره گذاری خودروهای غیراستاندارد

وی با اشاره به تردد ۳۳ میلیون خودرو و موتورسیکلت در کشور گفت: پلیس راه سهم بسزایی در کاهش سوانح و تلفات جاده ای داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: به همه خودروسازان اعلام کرده ایم در صورتی که خودروهای تولیدی آنها استانداردهای اولیه را نداشته باشد ناجا با قدرت جلوی شماره گذاری و تردد آنها را خواهد گرفت، خط قرمز پلیس امنیت است و در بحث امنیت با هیچ کس شوخی و تعارف ندارد.

وی گفت: پلیس حافظ جان، مال، ناموس و آبروی مردم است و شهدا و جانبازان ناجا سندی برای اثبات این ادعا هستند.