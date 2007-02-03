همایش "عاشورا و انتظار" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مطالعات راهبردی خیمه و مرکز تخصصی مهدویت همایش "عاشورا و انتظار" را 10 اسفند در سالن اجتماعات مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار کند.

موضوعات این همایش عبارتند از: دلایل پیوند عاشورا و انتظار، درس‌های عاشورا برای منتظران، عوامل غیبت با تکیه بر واقعه کربلا، بررسی صفات مشترک یاران امام حسین (ع) و امام مهدی (ع)، بررسی اوصاف مشترک امام حسین (ع) و امام مهدی (ع)، چگونگی استفاده بهینه از فرهنگ عاشورا برای گسترش و تعمیق فرهنگ مهدوی در میان جوانان و بررسی علل حساسیت دشمنان نسبت به گسترش فرهنگ عاشورا و انتظار.

اهمیت دو عنصر عاشورا و انتظار از نگاه مستشرقین، نقش عاشورا در مصاف نهایی حق و باطل، ظرفیت شناسی عاشورا برای گسترش فرهنگ انتظار،نقش عاشورا در زمینه سازی ظهور، بررسی وضعیت سیاسی، اجتماعی عصر امام حسین (ع) و دوران پیش از قیام امام مهدی (ع)، نقش عاشورا در زمینه‌سازی جهانی برای ظهور، اصلاح و عدالت انگیزه‌های قیام امام حسین (ع) و حضرت مهدی (ع) از دیگر موضوعات این همایش هستند.

