امام جمعه کیش: فرهنگ عاشورا و انتظار مهدوی دو بال عزت تشیع هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز شب عاشورا در جمع عزاداران حسینی، ضمن تسلیت این ایام، اظهار کرد: عاشورا صرفاً یک واقعه تاریخی که با شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش به پایان رسیده باشد، نیست؛ بلکه عاشورا یک اندیشه، فرهنگ پایدار و مکتبی ماندگار است که مفاهیمی همچون عزت، ایثار، شجاعت، ولایت‌مداری، اخلاص و عمل به تکلیف الهی در آن متجلی شده است.

وی افزود: همان ویژگی‌هایی که در یاران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) وجود داشت، باید در منتظران واقعی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) نیز دیده شود و به همین دلیل در روایات، «انتظار فرج» به عنوان یک عبادت معرفی شده است.

امام جمعه کیش با بیان اینکه انتظار نیز همانند عاشورا یک فرهنگ و مکتب انسان‌ساز است، تصریح کرد: برخی متفکران غربی معتقدند تشیع به دلیل برخورداری از دو بال سرخ و سبز به این میزان از عزت و پویایی دست یافته است؛ بال سرخ آن قیام عاشورا و نهضت حسینی و بال سبز آن فرهنگ انتظار و امید به ظهور منجی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به ارتباط عاطفی عمیق حضرت ولی‌عصر (عج) با سیدالشهدا (ع)، خاطرنشان کرد: در معارف اسلامی و زیارت ناحیه مقدسه، اوج محبت، دلدادگی و اندوه امام زمان (عج) نسبت به مصائب جد بزرگوارشان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به روشنی بیان شده و این مسئله نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورا و انتظار است.

وی ادامه داد: امام زمان (عج) برای کسانی که یاد و مصیبت امام حسین (ع) را زنده نگه می‌دارند و در عین حال برای تعجیل در فرج آن حضرت دعا می‌کنند، دعا می‌فرمایند و این موضوع بیانگر اهمیت توأمان زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتظار در جامعه اسلامی است.

امام جمعه کیش با تأکید بر ضرورت الگوگیری از یاران سیدالشهدا (ع) در عصر غیبت، گفت: اگر می‌خواهیم منتظران واقعی و ولایت‌مدار باشیم، باید ویژگی‌های یاران امام حسین (ع) را در زندگی فردی و اجتماعی خود پیاده کنیم و فلسفه برگزاری مجالس عزاداری محرم و صفر نیز ترویج همین فرهنگ و ارزش‌هاست.