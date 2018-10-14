به گزارش خبرنگار مهر، کرم چرومی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه اظهار داشت: حوزه پدافند غیر عامل تاریخی به اندازه عمر بشر دارد و نمونه های آن را در دوران های مختلف تاریخی می توان دید ولی نگاه و رویکرد مدیریت کنونی کشور به آن نگاهی نو و جدید است.

وی افزود: امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود با نگاهی ژرف و اندیشمندانه به موضوع پدافند غیر عامل پرداخته اند و توجه ویژه آنها در این مورد نتیجه بخش بود و در نهایت امر به تشکیل سازمان پدافند غیر عامل کشور منتهی شد که از رویکردهای اساسی حوزه دفاعی سیاسی کشور بشمار می‌رود.

شناخت تهدیدات

مدیرعامل پدافند غیرعامل استان بوشهر خاطرنشان کرد: در رویکردهای پدافند غیر عامل شناخت تهدیدات و موضوعات متفاوت در نوع برخورد بسیار مهم است و برای برخورد پدافندی به موضوعات مختلف باید تهدیدات را شناخت.

وی بیان کرد: تهدیدها به صورت اشکال و اقسام مختلف نظیر بیوتروریسم، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، شیمیایی و پرتویی وجود دارد که شناخت این گونه های مختلف در چگونگی حفظ آمادگی برای برخورد با این آنها در راستای مصون‌سازی و کاهش آسیب‌ها بسیار نقش مهم و اساسی دارد.

چرومی افزود: در ذیل شورای پدافند غیر عامل استان و شهرستان ها کارگروه های مختلفی با کارکردهای بسیار دقیق و دستوالعمل های مختلف در برخورد با این موضوعات پیش بینی شده است که انتظار می‌رود همانگونه که در استان با یک رویکرد فنی به موضوع پرداخته می‌شود همانگونه هم در شهرستان پرداخته شود.

بکارگیری رابطین پدافند در دستگاه‌های اجرایی

وی ادامه داد: از اقدامات بسیار خوب و رویکردهای اساسی ما در حوزه پدافند غیرعامل که به تازگی در این حوزه آغاز شده بحث مطالعات طرح جامع پدافند غیر عامل است که خوشبختانه با حمایت‌های سازمان پدافند غیر عامل کشور و استاندار بوشهر به مرحله اجرایی رسیده است.

مدیرعامل پدافند غیرعامل استان بوشهر افزود: در این حوزه از دستگاه های اجرایی انتظار می رود که همکاری لازم را با مشاور ما داشته باشند.

وی اضافه کرد: از جمله اقدامات خوب در حوزه پدافند غیر عامل بکارگیری رابطین پدافند در دستگاه‌های اجرایی است که انتظار می‌رود در هر یک از این دستگاه‌ها و سازمان‌ها که در قالب اداره ایفای نقش می‌کنند یک نماینده پدافند غیرعامل داشته باشند که رابط ما در شهرستان باشد و مسائل مختلف را دنبال کنند.

چرومی بیان کرد: در خصوص پدافند غیرعامل اقدامات قانونی بسیار خوبی وجود دارد از جمله بحث قانون توسعه پنجم و ششم و رویکردهای بسیار خوب و الزام آوری را برای دستگاه های اجرایی لحاظ کرده که دستگاه های اجرایی متناسب با این قوانین و زیرساخت‌های قانونی نسبت به لحاظ کردن موارد مرتبط و پدافند غیرعامل برای مصون سازی و پایداری سیستم‌ها استفاده شود.

مدیرعامل پدافند غیرعامل استان بوشهر افزود: انتظار می‌رود که در این مورد نیز دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را داشته باشند و از این ظرفیت‌های قانونی استفاده شود.

مصون‌سازی زیرساخت‌ها

وی خاطرنشان کرد: از ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ پیش بینی شد استفاده از بند«ز» تبصره ۱۲ قانون بودجه بود که امکان استفاده از یک درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای دستگاه های اجرایی استانی و شهرستانی فراهم می آورد تا بتوانند از این اعتبارات استفاده کنند و نسبت به مصون سازی زیرساخت های سیستم و اداره و سازمان خود استفاده کنند.

چرومی ادامه داد: در مرکز استان با رویکردی که در شورای پدافند غیر عامل استان بکار گرفته شد و همکاری سازمان های نظارتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری های خوبی شد و از این قابلیت قانونی استفاده شد.

مدیرعامل پدافند غیرعامل استان بوشهر اضافه کرد: متاسفانه این بند قانونی در بودجه سال جاری پیش بینی نشد و این ظرفیت خوب و کمک کننده و حمایت کننده پدافند غیر عامل دیده نشد و امسال نمی توان از آن استفاده کرد که از نمایندگان مجلس و قانون‌گذاران انتظار داریم تا این فرصت را ایجاد کنند که سازمان ها و دستگاه های اجرایی همچنان بتوانند این موضوعات را دنبال کنند.

اجرای برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل

وی در خصوص در پیش بودن هفته پدافند غیر عامل بیان کرد: دستورالعمل اجرایی این هفته توسط سازمان پدافند غیر عامل کشور ارسال شده و به فرمانداران و دستگاه های اجرایی تقدیم شده است و درخواست داریم به نکات مطرح شده در این دستورالعمل دقت و توجه لازم شود.

چرومی افزود: جلسه‌ای با حضور استاندار بوشهر پیرامون گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در استان بوشهر برگزار و تاکیدهای ویژه‌ای بر رویکردهای این هفته بخصوص فرهنگی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی دراین هفته شد.

مدیرعامل پدافند غیرعامل استان بوشهر اظهار داشت: امسال هفته پدافند غیر عامل متقارن با اربعیین حسینی است و باتوجه به این موضوع شعار امسال این هفته افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی نام گذاری شده است.