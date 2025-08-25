  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۶

استقرار دبیرخانه دائمی گرامیداشت روز ملی خلیج فارس در بوشهر

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از استقرار دبیرخانه دائمی گرامیداشت روز ملی خلیج فارس در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان دوشنبه‌شب در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت و یاد دولتمردان شهید، تقارن ایام با حلول ربیع‌الاول و ولادت رسول اکرم (ص) و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)، را به عموم شهروندان استان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تبریک گفت.

وی در بخش اول گفتگو، شعار دولت مبنی بر «وفاق ملی» را تبیین و رویکرد استاندار را استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه و پیشرفت استان بیان کرد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر در ادامه نیز تقویم اجرایی و مهم‌ترین زمان‌ها شامل ثبت نام، بررسی سوابق، صلاحیت‌ها و انتشار آگهی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی را بیان داشت.

جهانیان در تبیین اقدامات حوزه امنیتی با اعلام آخرین ارزیابی‌های وزارت کشور، امنیت استان را مطلوب و در بین استان‌های امن کشور دانست که رابطه مستقیم با بسترهای سرمایه‌گذاری دارد و استان مستعد حضور علاقمندان داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری است.

جهانیان در بخش اجتماعی، به هویت تاریخی خلیج فارس و اثرگذاری آن بر فرهنگ، هنر، معیشت و اقتصاد استان اشاره کرد و خبر امیدبخش استقرار دبیرخانه دائمی گرامیداشت روز ملی خلیج فارس در استان بوشهر را اعلام کرد.

تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌ها

وی اولویت حوزه اجتماعی را بر محوریت تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی بیان کرد و گفت: علیرغم اینکه شاخص‌های مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور حاکی از جایگاه مناسب استان در بروز آسیب‌های اجتماعی است، لیکن همین مقدار هم زیاد است و برنامه ریزی برای کنترل و کاهش آن صورت گرفته است.

جهانیان به نقش سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت آنان برای توسعه اجتماعی و اقدامات عام المنفعه و خیریه اشاره کرد و ابراز داشت: به دنبال الگو سازی از این افراد برای تکثیر چنین رفتارهایی هستیم.

معاون سیاسی استاندار بوشهر به موضوع مهم پدافند غیرعامل و نقش آن در بحران‌های نظامی برای حفظ زیرساخت‌های حیاتی، استمرار خدمات رسانی و حفظ جان شهروندان اشاره کرد و یادآور شد: اولویت اصلی را بر «آموزش همگانی» پدافند غیرعامل متمرکز کرده‌ایم.

وی در تشریح اقدامات حوزه اتباع و مهاجرین خارجی، برنامه دولت را کاهش اتباع به سقف حداکثر ۳ درصد از کل جمعیت کشور اعلام کرد و اظهار داشت: برنامه اصلی، ساماندهی و هویت دار شدن اتباع خارجی برای بازگشت مجدد به کشور است.

جهانیان در ادامه، اقدامات ستاد اربعین را تشریح و از ثبت نام و اعزام ۷۲ هزار نفر از هم استانی‌ها به زیارت اربعین خبر داد.

