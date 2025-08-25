استقرار دبیرخانه دائمی گرامیداشت روز ملی خلیج فارس در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان دوشنبه‌شب در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت و یاد دولتمردان شهید، تقارن ایام با حلول ربیع‌الاول و ولادت رسول اکرم (ص) و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)، را به عموم شهروندان استان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تبریک گفت.

وی در بخش اول گفتگو، شعار دولت مبنی بر «وفاق ملی» را تبیین و رویکرد استاندار را استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه و پیشرفت استان بیان کرد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر در ادامه نیز تقویم اجرایی و مهم‌ترین زمان‌ها شامل ثبت نام، بررسی سوابق، صلاحیت‌ها و انتشار آگهی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی را بیان داشت.

جهانیان در تبیین اقدامات حوزه امنیتی با اعلام آخرین ارزیابی‌های وزارت کشور، امنیت استان را مطلوب و در بین استان‌های امن کشور دانست که رابطه مستقیم با بسترهای سرمایه‌گذاری دارد و استان مستعد حضور علاقمندان داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری است.

جهانیان در بخش اجتماعی، به هویت تاریخی خلیج فارس و اثرگذاری آن بر فرهنگ، هنر، معیشت و اقتصاد استان اشاره کرد و خبر امیدبخش استقرار دبیرخانه دائمی گرامیداشت روز ملی خلیج فارس در استان بوشهر را اعلام کرد.

تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌ها

وی اولویت حوزه اجتماعی را بر محوریت تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی بیان کرد و گفت: علیرغم اینکه شاخص‌های مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور حاکی از جایگاه مناسب استان در بروز آسیب‌های اجتماعی است، لیکن همین مقدار هم زیاد است و برنامه ریزی برای کنترل و کاهش آن صورت گرفته است.

جهانیان به نقش سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت آنان برای توسعه اجتماعی و اقدامات عام المنفعه و خیریه اشاره کرد و ابراز داشت: به دنبال الگو سازی از این افراد برای تکثیر چنین رفتارهایی هستیم.

معاون سیاسی استاندار بوشهر به موضوع مهم پدافند غیرعامل و نقش آن در بحران‌های نظامی برای حفظ زیرساخت‌های حیاتی، استمرار خدمات رسانی و حفظ جان شهروندان اشاره کرد و یادآور شد: اولویت اصلی را بر «آموزش همگانی» پدافند غیرعامل متمرکز کرده‌ایم.

وی در تشریح اقدامات حوزه اتباع و مهاجرین خارجی، برنامه دولت را کاهش اتباع به سقف حداکثر ۳ درصد از کل جمعیت کشور اعلام کرد و اظهار داشت: برنامه اصلی، ساماندهی و هویت دار شدن اتباع خارجی برای بازگشت مجدد به کشور است.

جهانیان در ادامه، اقدامات ستاد اربعین را تشریح و از ثبت نام و اعزام ۷۲ هزار نفر از هم استانی‌ها به زیارت اربعین خبر داد.