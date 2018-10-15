۱۵۶ قلم کالاهای قاچاق سلامت محور در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، کبری ناصری صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: ۲۱ تا ۲۷ مهرماه که به نام هفته جهانی غذا نامگذاری شده ، فرصتی برای حساس کردن سازمان های مرتبط با امر سلامت عذا و آگاه سازی مردم در این زمینه است.

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: شعار امسال هفته جهانی غذا «رفتار ما آینده ما را می سازد» و «تلاش برای دنیای بدون گرسنه تا سال ۲۰۳۰ » است.

ناصری ادامه داد: تغییر و اصلاح الگوی تغذیه در جامعه و آگاهی بخشی به عموم مردم در این حوزه نقش مهم و تأثیرگذاری در حفظ و ارتقاء سلامت انسان و پیشگیری از بیماری هایی چون دیابت، فشارخون و بیماری های قلب و عروقی دارد

وی افزود: کالاهای سلامت محور به کلیه اقلام بهداشتی، آرایشی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی و مکمل های غذایی گفته می شود که معاونت غذا و دارو بر این اقلام نظارت داشته و تلاش‌هایی را در این راستا صورت داده است.

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در زمینه کشفیات کالاهای قاچاق سلامت محور گفت: در شش ماه نخست سال جاری تعداد ۱۵۶ مورد کشفیات کالاهای قاچاق سلامت محور در سطح عرضه داشته ایم.

ناصری اظهار کرد: از این ۱۵۶ مورد تعداد چهار مورد داروهایی شیمایی، گیاهی و مکمل ها، ۴۱ مورد مواد خوراکی و آشامیدنی و ۷۵ مورد نیز کالاهای آرایشی و بهداشتی بوده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد گشت های مشترک دانشگاه علوم پزشکی با تعزیرات ۴۱۵ مورد در شش ماهه اول سال ۹۷ بوده است، بیان کرد: ۱۴۸ مورد بازدید از داروخانه ها، ۳۷ مورد از عطاری ها، ۸۳ مورد از فروشگاه های بزرگ عرضه محصولات خوراکی و آشامیدنی، ۱۲۷ مورد بازدید از فروشگاه های عرضه لوازم بهداشتی و آرایشی و ۲۰ مورد نیز از فروشگاه های عرضه تجهیزات پزشکی بوده است.

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: صدور مجوز عطاری ها و فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی توسط صنف مربوطه صورت می گیرد و دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه دخالتی ندارد که این امر مشکلاتی را به وجود آورده است.

ناصری یادآور شد: در مواردی وجود داشته که عطاری ها پیشنهاد مصرف گیاهی را به خانم باردار و یا شیرده داده اند که به هیچ وجه برای سلامت او مناسب نیست.