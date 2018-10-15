مرزبانان مسئول استیفای حقوق مرزنشینان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار قاسم رضایی در دوره همتاپروری فرماندهان گروهان‌های مرزی سراسر کشور ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: امروز اگر توانسته‌ایم در این دوره شرکت کنیم مدیون شهدای نیروی انتظامی هستیم که در مرزها، شهرها و جاده‌ها تلاش کردند تا امنیت پایدار را برای جامعه به ارمغان بیاورند.

وی افزود: خوشحالم در خدمت شما همرزمان و همسنگرانم در دوره همتاپروری هستم، امیدواریم که در این دوره توانسته باشید بر دانسته ها و معلومات مرزی خود بیفزاید.

سردار رضایی با اشاره به احادیث پیامبر اکرم (ص)، گفت: پرونده اعمال انسان پس از مرگ بسته می‌شود؛ جزء مرزبان که پس از مرگ، پرونده اعمالش باز است و برای وی حسنه نوشته می‌شود و مجاهد فی سبیل الله است.

وی با تأکید بر اینکه منشور مرزبانی؛ ایمان به خدا، احترام و انضباط ، آگاهی و اقتدار است، افزود: مرزبان باید در جامعه الگو و نماد باشد و بایستی بر وظایف و اختیارات اشرافیت داشته باشد که نتیجه آن بصیرت و اقتدار می‌شود.

عالی ترین مقام مرزبانی کشور خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری دوره همتاپروری این است که در یک مسیر و آن هم ارتقاء کشور حرکت کنیم چرا که امنیت کشور دست همه ماست.

فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد: نیروی انتظامی یک مأموریت پلیسی دارد و یک مأموریت نظامی و دفاعی، که این دو مأموریت با یکدیگر متفاوت است؛ در مأموریت پلیسی باید به اجتماع پرداخته شود اما در حوزه نظامی، دفاعی و مرزی، آموزش‌ها باید بر اساس مهارت‌های نظامی و دفاعی برای دفاع از مرزهای کشور باشد

وی تعامل با مرزنشینان و اجرای طرح‌های مردمیاری در مناطق محروم مرزی را مهم دانست و افزود: مرزبانان مسئول استیفای حقوق مرزنشینان در کشور هستند که باید اولویت اصلی مرزبانان در مرزها، مرزنشینان باشند و ارتباط و تعامل با آنها باید تنگاتنگ و صمیمی باشد.

سردار رضایی با تأکید بر آشنایی مرزنشینان با قوانین مرزی، گفت: آشنایی مرزنشینان با قوانین مرزی باعث می‌شود جرایم مرزی کاهش پیدا کند که باید مرزبانان در این مهم، اهتمام بیشتری داشته باشند.#