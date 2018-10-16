روش های درمان انحراف چشم مادرزادی و اکتسابی

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاله رجوی، در آستانه روز جهانی بینایی در رابطه با بیماری استرابیسم، اظهار داشت: این بیماری در واقع انحراف چشم است و زمانی که دو چشم نتواند همزمان در یک راستا نگاه کند و دو تصویر چشم منطبق نباشد، ایجاد می‌شود.

وی افزود: فرد مبتلا به استرابیسم در یک ‌راستا به یک جسم نمی‌تواند نگاه کند زیرا یکی از چشم‌ها به سمت داخل، خارج و یا بالا و پایین منحرف شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن استرابیسم، ادامه داد: این مشکل دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مادرزادی بوده و از ۲ تا ۶ ماهگی بروز می‌یابد. درمان این مشکل مادرزادی اکثراً جراحی است و تا دو سالگی بهتر است که انجام گیرد تا نتیجه خوبی حاصل شود.

وی افزود: دومین نوع استرابیسم اکتسابی و اغلب به علت عیوب انکساری است که از معمولا از دو سالگی چشم انحراف پیدا می‌کند و در ۴ سالگی انحراف دائم می‌شود. در واقع فرد نیاز به عینک داشته ولی به او ارائه نشده است و به علت دید کم و جبران عیب انکساری، انحراف پیدا شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عنوان کرد: درمان در این افراد اغلب تجویز شماره عینک آنها است، ولی گاهی هنوز همه انحراف بر طرف نمی شود و برای درمان نیاز به جراحی است.

رجوی گفت:‌ گاهی کودک هنگام بازی دچار ضربه به چشم می شود که به دنبال آن پارگی قرنیه و آب مروارید و انحراف پیش می آید و باید قرنیه دوخته و آب‌مروارید عمل شود و اگر انحراف باقی ماند، به عنوان عمل سوم انجام گیرد.

وی افزود: از علل اکتسابی دیگر انحراف می توان از وجود توده فضاگیر در سر و به دنبال آن فلج اعصاب چشمی و انحراف چشم نام برد، همچنین دیابت و فشارخون در صورتی که کنترل نشوند می‌توانند انحراف چشم را به همراه داشته باشند و برای درمان این مشکل ابتدا دیابت را کنترل و اگر ۶ ماه تا یک سال انحراف رفع نشد، جراحی انجام می‌دهیم.